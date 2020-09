Langenhagen

Im Gottesdienst am Sonntag, 30. August, um 10 Uhr begrüßt die Elisabethkirchengemeinde Langenhagen in ihrer Musikreihe die Cellistin Nora Matthies. Die Musikerin, die auch Violoncello in Hannover unterrichtet, gestaltet den musikalischen Gottesdienst, zu dem der Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen einlädt. Der Eintritt ist frei.

Erfahrung in Orchestern und Ensembles

In ihrer musikalischen Karriere hat Matthies schon viele Stationen hinter sich und langjährige Erfahrung in Orchestern vorzuweisen. Mit dem Master of Music in der Tasche ließ sich die Musikerin von vielen Seiten inspirieren. Sie nahm an Jazz-und Improvisationsworkshops beim Jazzgeiger Gregor Hübner und dem Cellisten Stephan Braun teil, die ihr Spiel nach eigenen Angaben nachhaltig beeinflussten.

Die Musikerin war zudem Teil von vielen Ensembles. Dazu gehört beispielsweise das Ensemble Arava, mit dem sie den Publikumspreis beim 1. Internationalen Moderationswettbewerb in Frankfurt gewann.

Künstlerische Herausforderungen

Auf der Suche nach weiteren künstlerischen Herausforderungen landete sie außerdem am Schauspiel Hannover sowie am Deutschen Theater Göttingen. Immerzu entdeckt sie neue musikalische Felder. Lichtkunst und Tanz stellt sie gemeinsam mit dem Ensemble Megafon der Musik gegenüber. Schwedischer Folk-Barock darf im Lebenslauf der Künstlerin auch nicht fehlen – mit dem Lynx Ensemble komponiert, spielt und improvisiert sie die Musikrichtung.

Als Mitgründerin des hannoverschen Orchesters im Treppenhaus hat sie sich zur Aufgabe gemacht, ein junges Publikum für klassische Musik zu begeistern.

