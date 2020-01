Langenhagen

Wer noch einmal Musik mit dem scheidenden Dirigenten Ernst Müller hören möchte, der muss sich das Neujahrskonzert am Sonnabend, 18. Januar, im Kalender vormerken. An dem Tag tritt der 80-Jährige in der Emmaus-Kirche am Sonnenweg auf. Für das letzte Neujahrskonzert unter seiner Leitung kehrt der Langenhagener Musikdirektor nach drei Jahren am Aegi in Hannover zurück in seine Heimatstadt.

Das Ensemble spielt in dem Gotteshaus unter anderem Werke von Bach, Händel, Strauß und Wagner. Zudem können sich die Zuhörer auf die Uraufführung von Müllers komponiertem „Schützengruß“ freuen, den der Musikdirektor allen Langenhagener Schützen widmet. Neben dem Orchester präsentieren sich auch die Solisten des Ensembles. Zudem ist Horst Sandmann als Gastdirigent dabei. Detlef Leonenko moderiert das Konzert, das um 16 Uhr beginnt. Der Eintritt ist frei. Die Zuhörer werden um eine Spende gebeten.

Musikdirektor hört als Dirigent auf

Es ist einer von Müllers letzten Auftritten als verantwortlicher Dirigent. Das Orchester leitet er seit Jahrzehnten. Der Musikdirektor will sich ab dem Frühjahr langsam zurückziehen. „Am 1. März 2020 trete ich in die zweite Reihe“, kündigte er im Dezember an. Er will nicht mehr die volle Verantwortung tragen. Doch so ganz ohne Musik kann Müller, der im vergangenen Jahr zum Ehrenbürger der Stadt ernannt wurde, nicht. Er kann sich vorstellen, als Gastdirigent aufzutreten. Der 80-Jährige bleibt zudem musikalischer Berater für das Hausorchester seiner Königlichen Hoheit des Prinzen von Hannover – diese Aufgabe lässt er sich nicht nehmen. Dies ist nach Auskunft von Müller etwas schwieriger, denn man müsse wissen, welche Musikstücke gespielt werden. Das Orchester dürfte nicht das Falsche spielen. Er kenne die Lieblingsstücke der Menschen, die schon beim Prinzen zu Gast waren, begründete Müller die Entscheidung.

Im Dezember dirigiert Ernst Müller zum letzten Mal das Advents- und Weihnachtskonzert im CCL. Quelle: Rebekka Neander

Mitte Dezember begeisterte Müller gemeinsam mit den Musikern zum 30. Mal das Publikum beim knapp zweistündigen Advents- und Weihnachtskonzert im City-Center. Es war der erste und letzte Auftritt Müllers zugunsten der HAZ-Weihnachtshilfe in seiner Heimatstadt. Das ist „ein schöner Schlusspunkt für mich“, sagte der Musikdirektor vorab.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley