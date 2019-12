Langenhagen

So ganz aufhören wolle er nicht, doch er ziehe sich langsam zurück, sagt Musikdirektor Ernst Müller. „Am 1. März 2020 trete ich in die zweite Reihe.“ Ab dann ist der 80-Jährige nicht mehr federführender Dirigent der Langenhagener Symphoniker. Doch erst mal steht am Sonntag, 15. Dezember, das nunmehr 30. Advents- und Weihnachtskonzert im City-Center auf dem Programm.

Es ist der erste Auftritt zugunsten der HAZ-Weihnachtshilfe in der Flughafenstadt und zugleich auch Müllers letzter. Das ist „ein schöner Schlusspunkt für mich“, sagt der Musikdirektor, der im Februar zum Ehrenbürger seiner Heimatstadt ernannt wurde. Er habe mit der Weihnachtshilfe angefangen und wolle jetzt damit aufhören. Seit 1975 lud das Blasorchester zu Benefizkonzerten ein und sammelte so Spenden für Menschen in Not.

Bereits 1989 hat Ernst Müller für die HAZ-Weihnachtshilfe gespielt. Quelle: Archiv

Mehr als 250.000 Euro für HAZ-Weihnachtshilfe erspielt

Angefangen hatte das in der Passerelle am Kröpcke – der heutigen Niki-de-Saint-Phalle-Promenade –, wie sich der 80-Jährige erinnert. An allen vier Adventssonnabenden erklang zwei Stunden lang Musik mitten in der Innenstadt – bei Wind und Wetter. „Das war eine Pflicht“, sagt Müller rückblickend. Unter den Musikern seien die Auftritte damals zunächst umstritten gewesen. Doch das Orchester habe sich damit schnell abgefunden. Die Musiker verkauften Schallplatten und spendeten jeweils 2 Mark für die HAZ-Weihnachtshilfe. Später zog das Orchester mit den Konzerten in die Oper um. Zuletzt lauschten die Besucher im Theater am Aegi den jährlichen Benefizkonzerten zu Neujahr. Insgesamt hat Müller mit seinem Orchester bislang mehr als 250.000 Euro gesammelt. „Das ist eine schöne Summe, die wir zusammen eingespielt haben“, sagt er erfreut. Und auch dem Orchester habe die Spendenaktion angesichts der Werbung gut getan.

Müller bleibt musikalischer Berater für Hausorchester des Prinzen

Die Organisation der Auftritte und Konzertreisen – bisher sind es 51 – und die Aufgaben als Dirigent seien jedoch immer viel Arbeit. Der 80-Jährige will künftig nicht mehr die volle Verantwortung tragen und geht deshalb ab Anfang März kommenden Jahres in die zweite Reihe. Doch Müller bleibt musikalischer Berater für das Hausorchester seiner Königlichen Hoheit des Prinzen von Hannover – das lässt er sich nicht nehmen. Diese Aufgabe sei etwas komplizierter, denn die Musiker dürften nicht das Falsche spielen, begründet der Musikdirektor. Man müsse wissen, welche Stücke intoniert werden. Er kenne zudem die Lieblingsstücke der Menschen, die bereits beim Prinzen zu Gast waren. Darüber hinaus habe er einen guten Kontakt zu der königlichen Familie. Müller kann sich nach eigenen Angaben vorstellen, das eine oder andere Mal als Gastdirigent aufzutreten.

Ernst Müller und die Langenhagener Symphoniker haben auch schon beim Konzert für die HAZ-Weihnachtshilfe im Theater am Aegi für weihnachtliche Atmosphäre gesorgt. Quelle: Irving Villegas (Archiv)

Drei Kandidaten stellen sich vor

Derzeit läuft die Suche nach einem Nachfolger. Und es sei nicht nur ein guter Dirigent notwendig. „Es gehört ja ein bisschen mehr dazu“, sagt Müller. Es haben sich drei Männer beworben. Bei den kommenden Konzerten stellt sich jeweils einer von ihnen vor. Die Musiker haben bei der Auswahl ein Mitspracherecht. Er habe bereits einen Favoriten. Doch wer das ist, verrät Müller nicht. Auch in den kommenden Jahren können sich Musikbegeisterte auf ein vorweihnachtliches Konzert im CCL freuen, verspricht der scheidende Dirigent. Das gehe genauso weiter. Die Musiker werden zudem weiterhin die HAZ-Weihnachtshilfe unterstützen.

Kann er sich ein Leben ohne Musik vorstellen? „Geht nicht“, sagt Müller prompt. „Musik ist mein Leben.“

Das jährliche Weihnachtskonzert von Ernst Müller im CCL ist bei den Zuhörern beliebt. Quelle: Patricia Chadde (Archiv)

Konzert für die HAZ-Weihnachtshilfe: Weihnachtsmusik im Einkaufszentrum Zum 30. Mal erklingt am Sonntag, 15. Dezember, im City-Center weihnachtliche Musik – beim Advents- und Weihnachtskonzert. Die Langenhagener Symphoniker spielen von 16 bis 18 Uhr unter der Leitung von Dirigent Ernst Müller und stimmen auf das Fest ein. Dabei dürfen Weihnachtslieder nicht fehlen. Zudem können sich die Besucher unter anderem auf Festmusik von Richard Wagner, „Trumpeter’s Lullaby“ von Leroy Anderson und Brahms’ „Guten Abend, gute Nacht“ freuen. Der Akkordeon-Club Langenhagen 74 spielt ebenfalls bei dem Konzert unter der Leitung von Miroslav Grahovac. Als Gastsolist hören die Besucher Charly Neumann an der Violine. Außerdem treten Heike Nünke an der Trompete und Claus Broecker am Flügelhorn in dem Einkaufszentrum auf. Bürgermeister Mirko Heuer hat erneut die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen. Detlef Leonenko führt als Moderator durch das Programm. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Helfer gehen mit Dosen rum und sammeln Spenden für die HAZ-Weihnachtshilfe. Durch die Unterstützung der Schützengemeinschaft Langenhagen stehen in diesem Jahr mehr Stühle als bei vorherigen Konzerten bereit. Wer jedoch einen sicheren Sitzplatz haben möchte, sollte einen Hocker mitbringen, empfiehlt Müller. Der scheidende Dirigent tritt ein weiteres Mal in seiner Heimatstadt auf – am Sonnabend, 18. Januar, 16 Uhr, beim Neujahrskonzert in der Emmauskirche am Sonnenweg. Die Langenhagener Symphoniker spielen unter anderem Werke von Bach, Händel, Mozart und Wagner. Der Eintritt ist frei.

