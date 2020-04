Langenhagen

Die Musikschule Langenhagen plant die nächste Runde ihres Projekts „Musik für Senioren“. Dabei spielen wieder Musiker vor sechs Altenheimen im Stadtgebiet. Erstmals bereiteten die Musiker den Bewohnern diese Freude am Karsonnabend. Vor sechs Einrichtungen standen sie an diesem Tag und spielten Musik. Die Senioren hörten aus sicherem Abstand zu und hatten mitunter Tränen in den Augen.

Konzerte finden am 25. April statt

Die nächsten Konzerte beginnen am Sonnabend, 25. April, um 10 Uhr. Gegen 10.30 Uhr wechseln die Ensembles den Ort, sodass die Heimbewohner um 11 Uhr anderen Musikern zuhören können.

Die Musikschule plant die Aktion in der Kernstadt für das Anna-Schaumann-Stift im Ilseweg sowie für die Dementen-Wohngemeinschaft an der Kastanienallee, bei Medizin Mobil am Straßburger Platz und an der City-Park-Residenz an der Walsroder Straße. In Godshorn können sich Bewohner des Hauses Eichenhof über musikalischen Besuch freuen. In Kaltenweide erklingt die Musik am Margeritenhof am Kaltenweider Platz.

Von Konstantin Klenke