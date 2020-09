Langenhagen

Alles ist neu, alles ist aufregend. Entsprechend geht noch einiges durcheinander. Was neu ist, muss sich erst noch einspielen. Erstmals hat die Musikschule Langenhagen am Sonntag ein Konzert live im Internet übertragen. Wie viel Aufwand in der Vorbereitung steckt, war bei der Generalprobe zu erleben.

Abstandsregel gilt untereinander, aber nicht zum Mikrofon

Stefan hier, Stefan da: „ Stefan, hast Du mal den Autoschlüssel?“ – „ Stefan, muss das hier abgeklebt werden?“ Stefan, das ist Musikschulleiter Stefan Polzer. Er ist ein gefragter Mann, genau wie Veranstaltungstechniker Oliver Wild, der mit seinem Team für die Beleuchtung und den perfekten Ton sorgt. „Abstände ja, aber nicht so weit weg. Man soll Euch schließlich noch hören“, ruft Wild vom Balkon der Aula herunter, wo er in der Regie sitzt. Gemeint ist das Trompeten-Sextett, das sich gerade vorbereitet und dabei nicht nur zu den jeweiligen Nebenleuten, sondern auch zu den Mikrofonen Abstand hält.

Um 11 Uhr beginnt das Konzert mit 15 Musikern, seit 9 Uhr läuft die Generalprobe. Außer den Musikern, die auf ihren Einsatz warten, sitzen jetzt und auch später einige wenige Zuhörer in der Aula. Viel mehr werden es beim Livestream vor den heimischen Monitoren in den Wohn- und Arbeitszimmern sein, und dafür muss alles sitzen. Auch der Applaus: „Den sollten wir machen, aber erst nach dem zweiten Stück“, sagt Polzer, als schon Beifall aufbrandet, als das Gitarren-Quartett erst ein Lied hinter sich hat.

In einer Pause prüft Stefan Polzer seine spätere Rede, die er aber frei vorträgt. Quelle: Stephan Hartung

Flüssig ist wichtig, sonst schaltet der Internetnutzer ab

Polzer nickt zufrieden. „Das läuft super und wird richtig schön flüssig. Flüssig ist wichtig, denn wenn es Umbauphasen gibt, schaltet der Internetnutzer ab. Sonst gibt es ja nur Vorhang auf und zu, zwischendurch Ansagen.“ Inklusive der Moderation zwischen den Stücken, auf die der Schulleiter bei der Generalprobe noch verzichtet, wird das Konzert nicht länger als 45 Minuten dauern. „Für uns ist das alles etwas total Neues. Aber wir freuen uns, dass wir unser Frühjahrskonzert jetzt nachholen können“, sagt Polzer. Es ist ihm wichtig zu betonen, „dass wir in den vergangenen Wochen und Monaten tolle Unterstützung von der Stadt, den Schulen und Hausmeistern erhalten haben“.

Aber Moment mal, Frühjahrskonzert? Richtig: Der traditionelle Auftritt der Solisten und Ensembles der Musikschule hatte wegen der Corona-Pandemie erst auf Juni verschoben werden müssen, dann mangelte es an der richtigen Technik. Dank Veranstaltungstechniker Oliver Wild ist die nötige Ausrüstung nun vorhanden, was das gestreamte Konzert möglich macht. Der Aufbau in der Schulzentrum-Aula hatte bereits am Freitag um 13 Uhr begonnen. Die Technik musste dafür aus dem Theatersaal, der wegen Problemen mit der Elektrik derzeit nicht genutzt werden kann, umziehen und dann neu installiert werden.

Erstmals genutzt wurde die Ausstattung am Sonnabend. Dann zeichnete die Musikschule mit der sogenannten Instrumentenvorstellung das Können ihrer sechs- bis achtjährigen Talente auf. Dabei präsentierten die Schüler der musikalischen Früherziehung viele verschiedene Instrumente – als Ersatz für den im Juni ausgefallenen Tag der offenen Tür.

Wer das Live-Frühjahrskonzert am Sonntag verpasst hat, kann es auf der Homepage der Musikschule auf www.musikschule-langenhagen.de und auf dem Youtube-Kanal „ Langenhagen bewegt“ finden. Dort soll in wenigen Tagen dann auch die Instrumentenvorstellung erscheinen, wenn der Film fertig bearbeitet ist.

