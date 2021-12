Kaltenweide

Der Verein Bürger für Kaltenweide (BfK) hat zusammen mit Carina Lehmann, Gründerin der mobilen Musikschule „Eine kleine Dorfmusik“, ein Konzert für die Bewohnerinnen und Bewohner des Alten- und Pflegezentrums am Kaltenweider Platz organisiert. Das Team der Musikschule erschien zusammen mit fünf Kindern sowie diversen Musikinstrumenten im Innenhof. Gut 40 Minuten unterhielten die jungen Künstler die Bewohner des Margeritenhofs mit bekannten Weihnachtsliedern.

„Es war großartig zu sehen, wie viel die jungen Musikerinnen und Musiker in einer so kurzen Zeit, die es das Angebot in Kaltenweide mit der Musikschule erst gibt, und unter den coronabedingten Einschränkungen bereits gelernt haben“, konstatierte der BfK-Vorsitzende Florian Windeck. Und den Zuhörenden auf den Balkonen hatte es offenbar auch gut gefallen. Die Seniorinnen und Senioren spendeten nicht nur reichlich Beifall, sondern sangen bei diversen Weihnachtsliedern auch mit.

Von Sven Warnecke