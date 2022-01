Langenhagen

Der Naturschutzbund Langenhagen lädt zum großen Biberwochenende ein. Den Auftakt macht am Freitag, 14. Januar, um 18 Uhr eine ausschließlich digital angebotene Informationsveranstaltung, um dem streng geschützten Nager „auf die Schliche“ zu kommen.

Der lange als ausgestorbene Biber kehrt nach und nach zurück. Das Tier erobert etwa in Niedersachsen ein Revier nach dem anderen. Auch diverse Gewässer in der Region Hannover werden wieder besiedelt, berichtet Georg Obermayr, stellvertretender Vorsitzender des Naturschutzbundes Langenhagen (Nabu). In einem kurz Abriss der Kulturgeschichte des Nagers erläutert Bernd Hermening, Biberberater beim Nabu Laatzen, die Bedeutung des Tieres. Aufgrund der derzeitigen pandemischen Lage wird der Vortrag ausschließlich digital per Videokonferenz angeboten. Anmeldungen nimmt Obermayr unter Telefon (0511) 737833 sowie per E-Mail an georg.obermayr@nabu-langenhagen.de entgegen. Anschließend folgen als Antwort die Zugangsdaten.

Exkursion ins Reich der Nagetiere

So sehen typische Biberfraßspuren aus und deuten auf die Existenz der Nager hin. Quelle: Marcus Bosch (Nabu)

Zwei Tage später geht es am Sonntag, 16. Januar, um 15 Uhr auf die tatsächlichen Spuren des größten europäischen Nagetiers. Seit vielen Jahren siedelt der Biber auch wieder im Stadtgebiet Hannovers. Aber gehört ein derartiges Wildtier eigentlich in die Stadt? Unter anderes diese Frage soll am Ende der Führung beantwortet werden.

Die Teilnehmenden sollten an wetterfeste Kleidung und entsprechendes Schuhwerk denken. Die Teilnahme ist kostenlos, um eine Spende für den Naturschutz wird indes gebeten. Anmeldungen nimmt Obermayr bis drei Tage vor dem Termin entgegen. Es gilt die 2G-Regelung – also nur für nachweislich geimpfte oder genesene Menschen. Der Treffpunkt für die Exkursion wird bei der Anmeldung mitgeteilt. Die Zahl der Teilnehmenden für die Wanderung ist aufgrund der Corona-Verordnung limitiert.

Von Sven Warnecke