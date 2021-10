Langenhagen

Endlich wieder auf die Bühne, endlich wieder gemeinsam proben und die Ergebnisse präsentieren können, umschreibt Renate Faust, Sprecherin des Kulturrings Langenhagen das lang gehegte Ziel vieler Kulturschaffenden in Langenhagen. Denn alle künstlerisch Aktiven hätten das wegen der Corona-Pandemie entbehrt. „Und nun ist es soweit“, sagt Faust mit Verweis auf die zwei Veranstaltungen am Sonnabend, 16. Oktober.

Unter dem Motto „Bühne frei!“ gibt es an diesem Tag in der Aula des Schulzentrums, Konrad-Adenauer-Straße 21-23, zunächst von 11 bis 13 Uhr eine Orchester-Matinee. „Dabei treten gleich drei hochkarätige und über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte Orchester, wie das Langenhagener Zupforchester, die Akkordeonfreunde und das Blasorchester der Stadt Langenhagen auf und bieten einen Querschnitt aus ihrem abwechslungsreichen Repertoire“, kündigt Faust an.

Programm ist kostenlos

Nachmittags folgt ab 15 Uhr ein gemischtes Programm aus Gesang, Tanz und Humor. Zu sehen und zu hören sind der Gemischte Chor Brink-Langenhagen, das „Duo Shimasira“ und die Gruppe „Paradies Oriental“ mit bunten Kostümen und orientalischen Tänzen. Außerdem wollen Elli Weber sowie die Langenhagener Närrische Ritterschaft für gute Laune und Humor sorgen.

Im Programm steht zudem ein Auftritt der Gruppe „Bamboo Filipino Magkabalikat“. „Die Shanty-Sänger Langenhagen runden diesen Nachmittag mit ihren bekannten und beliebten Seemannsliedern ab“, sagt Faust.

„Dank der 2-G-Regelung ist es endlich wieder möglich, Veranstaltungen anzubieten ohne Abstands-Vorschriften“, sagt Faust. So dürften alle 300 Sitzplätze in der Aula besetzt werden. Dabei ist der Nachweis über den vollen Impfschutz oder der Genesung erforderlich. „Das wird beim Eingang geprüft, daher Einlass schon eine Stunde vor Beginn der jeweiligen Veranstaltungen“, heißt es von der Sprecherin weiter.

Zudem bestehe die Möglichkeit, sich per Luca-App einzuchecken. „Für Personen, die nicht über eine App verfügen, wurde extra ein Vordruck auf der Rückseite des Programm-Flyers erstellt, wo die Kontaktdaten eingetragen werden und am Eingang abgegeben werden können.“ Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.

