Langenhagen

Liebhaber von Unterhaltung, Musik und Konzertatmosphäre werden sich freuen: Bei der 41. Auflage der Mimuse, Norddeutschlands größtem Kleinkunstfestival, gibt es noch für einzelne Shows Tickets.

Den Auftakt macht dabei am Sonnabend, 9. Oktober, ab 20 Uhr, im Theatersaal Langenhagen, Rathenaustraße 14, der „Mimuse-Maxi-Mix“ mit Matthias Brodowy, Vera Deckers sowie dem Duo Heger & Maurischat. Das Publikum wird dabei auf humorvoll-kabarettistische Weise durch den Abend geführt. Interessierte sollten schnell sein: Es sind nur noch wenige Karten erhältlich.

Matthias Brodowy führt beim Mimuse-Maxi-Mix durch das Programm – auf gewohnte Art und Weise. Quelle: Iris Kloepper

Das Festival zieht sich mit Pausen von einigen Monaten – den vielfach abgesagten Auftritten wegen der Corona-Pandemie geschuldet – bis in den Dezember 2022 hin. Den Abschluss bildet die musikalische Show der „Feisten“ mit dem „Junggesellenabschied“ am 2. Dezember 2022. Die Veranstaltung ist jedoch ebenso ausverkauft wie der Auftritt des Kabarettisten Jürgen Becker am Sonntag, 24. Oktober. Diejenigen, die Karten zuvor ergattert haben, können sich beim Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ auf einen denkwürdigen Abend freuen. Die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die Band „baff!“ ist neu bei der Mimuse

Zwischendrin dreht sich alles um Musik, Kleinkunst und Comedy. Einige Künstler können bereits auf eine lange Mimuse-Vergangenheit zurückblicken, andere sind zum ersten Mal dabei. So auch die Band „baff!“ mit ihrem neuen Album „bei Zeiten“. Die vier Bandmitglieder Lilly Ketelsen, Florentine Faber, Maximilian Kleinert und Jonathan Mummert möchten mit ihrer Musik nach dem langen Corona-Lockdown endlich wieder Lebendigkeit auf die Bühne des Theatersaals bringen. Am Sonntag, 31. Oktober, ab 20 Uhr können Musikliebhaber und Neugierige das Quartett live sehen. Die selbst komponierten Songs regen mit ihrer Textstärke und den zeitlosen Thematiken zum Nachdenken an.

Die vier Bandmitglieder von „baff!“ lachen in die Kamera. Quelle: David Eberhard

Das Festival findet unter Corona-Regeln statt

Einheitliche Hygiene- und Abstandskonzepte sollen für die Sicherheit der Gäste sorgen. Auch die 3-G-Regel und die Pflicht zum Tragen von OP- oder FFP2-Masken bis zum Sitzplatz dienen als klare Richtlinien, um die Gesundheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

Noch verfügbare Karten für die Shows können etwa in der HAZ/NP-Geschäftsstelle, Marktplatz 5, in Langenhagen, im Internet auf haz.de/tickets und neuepresse.de/tickets sowie unter Telefon (05 11) 1 21 23 33 erworben werden. Die Abendkasse öffnet zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn und ist unter Telefon (05 11) 7 26 95 19 erreichbar. Mehr Informationen und das Programm stehen auf www.mimuse.de im Internet.

Von Fiona Lechner