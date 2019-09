Langenhagen

Auf zehn neuen Schildern warnt die Stadt seit Freitagmorgen rund um den Silbersee vor möglichen Gefahren durch Munitionsreste. Anlass ist der Unfall eines neunjährigen Mädchens, das am vergangenen Sonntag an einem Phosphorrest schwere Verbrennungen erlitten hatte. Der sogenannte weiße Phosphor hatte sich offenbar aus einer im Tiefenbereich des Sees zerfallenen Granate gelöst und war von dem Mädchen am Strand für einen Stein gehalten und aufgehoben worden. Weißer Phosphor ähnelt in seiner Farbe und Größe Bernstein. Außerhalb des Wassers entzündete sich der Phosphor in der Kleidtasche des Mädchens.

Warnungen auch in fremden Sprachen lesbar

Auf den Schildern erläutert die Stadt nicht nur die Hintergründe der Hinterlassenschaften zweier Weltkriege in und rund um den Silbersee. Sie verweist auch über einen sogenannten QR-Code auf die inzwischen eigens aufgebaute Informationsseite auf der Website der Stadt www.langenhagen.de/falscher-bernstein. Der QR-Code lässt sich mit dem Smartphone über ein spezielles Programm erfassen und leitet dann automatisch auf alle weiteren Informationen weiter sowie deren Übersetzungen. Wie Stadtsprecherin Juliane Stahl am Freitag auf Nachfrage sagte, sollen die Texte im Internet auf Englisch, Französisch, Türkisch und Arabisch zu lesen sein, „sobald die jeweiligen Übersetzungen vorliegen“. Überdies weisen Warnsymbole auf die Gefahren hin.

Nach einer kurzfristigen Sperrung des Hundestrandes im Süden des Sees hat die Stadt inzwischen alle Bereiche wieder freigegeben. Dies sei, wie es heißt, in Absprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst geschehen. Dieser hatte mit der Stadt bereits 2015 und 2016 sehr umfangreich den Uferbereich nach Kriegsresten durchsucht. Insgesamt 11,2 Tonnen teilweise noch scharfer Munition wurden seinerzeit fachgerecht entsorgt. Bis heute konnte jedoch der tiefe Bereich des Sees nicht untersucht werden. Eine spezielle Sondierung auf Phosphorreste, wie sie das Mädchen am Sonntag gefunden hatte, sei technisch nicht möglich, heißt es. Dazu müsste der gesamte Untergrund gesiebt werden.

Von Rebekka Neander