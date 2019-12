Ein vorzeitiges großes Weihnachtsgeschenk hat die Kirchengemeinde in Engelbostel bekommen. Ein Spender hat nach unserem Zeitungsbericht viel Geld überwiesen. Damit rückt die Reinigung der Orgel in Langenhagen näher.

Der gesamte Erlös des diesjährigen Weihnachtsmarktes in Engelbostel fließt in die aufwendige Reinigung der Orgel. In eine Spendendose in Form einer Pfeife konnten die Besucher – wie hier Pastor Rainer Müller-Jödicke – ebenfalls Geld werfen. Quelle: Julia Gödde-Polley