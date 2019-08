Langenhagen

Auf die Baustelle am Vorplatz des Bahnhofs Pferdemarkt rücken ab Donnerstag, 8. August, wieder die Arbeiter an. „Die Tätigkeiten hatten etwa drei Wochen lang pausiert, weil Baumaterialien aufgrund der Ferienzeit später als vereinbart geliefert werden konnten“, heißt es am Montag von Langenhagens Stadtsprecherin Juliane Stahl. Die Verzögerungen wegen der Zwangspause sollen indes keinen Einfluss auf den geplanten Fertigstellungstermin haben, betont sie.

Mit der Wiederaufnahme der Arbeiten auf dem Bahnhofsvorplatz kann dieser auch wieder nur über die Karl-Kellner-Straße aus Richtung Norden (über die Straße Am Pferdmarkt) angefahren werden, berichtet Stahl ferner. Fußgänger könnten den Baustellenbereich aber passieren.

Die Sanierung des Bahnhofsplatzes ist einer der zentralen Bausteine im Sanierungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren – Kernstadt Nord/ Walsroder Straße“. Dieses Vorhaben wurde unter Beteiligung des Sanierungsbeirates und der Bewohner in zwei Workshops erarbeitet. Die Kosten belaufen sich auf etwa eine Million Euro. Zwei Drittel der Summe wird von Bund und Land gegenfinanziert, Langenhagen zahlt selbst ungefähr 350.000 Euro.

Der Jugendplatz Wiesenau nimmt Formen an

Auch ein weiteres, ehrgeiziges Projekt hat die Stadt Langenhagen nun in Angriff genommen. Bis zum Spätherbst soll der Jugendplatz Wiesenau zum attraktiven Sport- und Treffpunkt umgebaut werden. Dazu haben am Montag die ersten Vorarbeiten auf der Fläche westlich der Hackethalstraße begonnen. „Es handelt sich dabei überwiegend um Erdarbeiten“, heißt es von Rathaussprecherin Stahl weiter.

Mit Beteiligung von Jugendlichen und dem Sanierungsbeirat Wiesenau hatte die Stadt ein Konzept entwickelt, um im Zuge des Sanierungsprogramm „ Soziale Stadt – Wiesenau“ das knapp 7000 Quadratmeter große Areal aufzuwerten. Der Jugendplatz soll danach künftig neben einer Mini-Rampe auch über eine Skate- und Rollsportanlage, eine Parcours-Anlage, eine Slackline sowie andere Bewegungsangebote verfügen. „Sie werden so angelegt, dass sie für alle Altersgruppen, Mädchen und Frauen sowie Jungen und Männer interessant sind“, hebt Stahl hervor. Zudem sind verschiedene Sitzmöglichkeiten sowie auch ein Picknickplatz geplant. Die Kosten sind auf etwa 335.000 Euro kalkuliert. Auch dabei fließen zwei Drittel über die Förderprogramme von Land und Bund nach Langenhagen.

