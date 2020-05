Langenhagen

Nach Einbrüchen in mehrere Verkaufseinrichtungen auf dem Gelände des Famila-Marktes an der Hans-Böckler-Straße in Langenhagen sucht die Polizei die Täter. Zudem bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.

Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, wird nun wegen schweren Diebstahls ermittelt. Seinen Angaben zufolge suchten die Täter am Donnerstag zwischen 1.10 und 2.05 Uhr das Areal des Marktes heim. Sie brachen auf dem Gelände die Tankstelle, einen Spargelstand, einen Imbiss- sowie einen Erdbeerwagen auf.

Anzeige

Wie Bunke weiter berichtet, steht zumindest fest, dass die Einbrecher aus der Tankstelle diverse Zigarettenschachteln entwendet haben. Er beziffert den Gesamtschaden auf circa 5000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeikommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Weitere HAZ+ Artikel

Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke