Wenn er in der Sache überzeugt war, ging er unmissverständlich seinen Weg. Nun aber müssen die Senioren nicht nur in Langenhagen und nicht nur in der CDU Abschied nehmen von ihrem Architekten: Eckhard Keese, der nach Ende der Berufslaufbahn seine gestalterische Leidenschaft den Menschen seiner Heimatstadt widmete, ist nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 76 Jahren gestorben. Seine Weggefährten nehmen am Freitag, 17. Januar, in einer Trauerfeier in der Elisabethkirche von ihm Abschied.

Von 2007 bis 2018 führte er die Senioren-Union in Langenhagen an, deren Vorsitz er vom Mitbegründer Otto-Ehrhardt Schulz übernommen hatte. Auch wenn sie nicht immer einer Meinung gewesen seien, erinnert sich Schulz heute, so spricht er voller Bewunderung für das klare Engagement Keeses. Dies inbesondere auch im Seniorenbeirat der Stadt, in den Keese Schulz ebenfalls folgte. Bis Oktober 2018 gehörte Keese dem Gremium an, das sich unter Leitung von Christa Röder für viele Projekte im Rahmen des demografischen Wandels einsetzte. Ende Oktober 2018 schied das damalige Gremium geschlossen aus und stellte sich nicht mehr der regulär anstehenden Wiederwahl.

Für sein Engagement erhielt Keese im Oktober 2019 die Ehrennadel der Landes-Senioren-Union. Seine Spuren werden auch in Zukunft an vielen kleinen Stellen Langenhagens zu sehen sein, darunter auch ein Stammtisch besonderer Art. „Klön“ ist die Runde norddeutsch knapp betitelt, die sich auf Einladung der Senioren-Union jeden zweiten Dienstag im Monat im Jägerhof in Krähenwinkel trifft. Dies geschah auch in dieser Woche. Eigentlich sollte es an jenem Abend um die sogenannte Werteunion innerhalb der CDU gehen. „Aber“, so Schulz, „wir haben in angemessener Weise Eckhard Keeses gedacht.“

