Langenhagen

Die Nacht der Lichter entpuppte sich mal wieder als Publikumsmagnet: Rund 1000 Besucher strömten am Sonnabend aus allen Ecken Langenhagens sowie Hannover und den angrenzenden Kommunen zum DLRG-Lichterfest an den Silbersee. Pünktlich zu Beginn der beliebten Veranstaltung hörte der Nieselregen auf, und der Abendhimmel klarte auf. Vereinschef Torsten Semmler zog nach dem Fest eine positive Bilanz: Die Resonanz sei erneut überwältigend gewesen.

Zwei Laternenumzüge um den See

Zunächst schlängelten sich bunte, flackernde Lichter rund um den Silbersee. Hunderte Kinder zogen mit ihren Laternen um das Gewässer. DLRG-Mitglieder begleiteten die lange Schlange mit leuchtenden Fackeln. Das Bläserkorps Langenforth unter der Leitung von Wencke Blanke intonierte Laternenlieder.

„Es ist der beste Laternenumzug in ganz Langenhagen mit einem krönenden Abschluss – dem Feuerwerk“, schwärmte Besucherin Maike Reinecke. Die Kaltenweiderin besuchte mit ihrem Mann Matthias und ihrer Tochter Marla das DLRG-Lichterfest. „Wir kommen immer wieder gern hierher.“ Auch ihre Freunde Dennis und Katharina Kacar nahmen mit Tochter Liah an dem Umzug teil. Das sei beeindruckend, was die DLRG am Silbersee auf die Beine stelle, sagte Matthias Reinecke.

Zur Galerie Erst ein Laternenumzug und dann ein Feuerwerk: Hunderte Menschen strömten am Sonnabend zum DLRG-Fest am Silbersee in Langenhagen.

Besucher loben Engagement der DLRG

Viel Lob für die DLRG gab es auch von Margit Schuster aus Godshorn. Die 63-Jährige kam mit ihrem sechsjährigen Enkel zum Silbersee: „Die Stimmung ist hier immer ganz besonders.“ Bis das Feuerwerk am Himmel erstrahle, könnten Kinder und Erwachsene die Zeit überbrücken und sich mit warmen Getränken sowie Essen stärken.

Stolz zeigten Marieke und Hannah ihre selbst gebastelten Laternen. Die Sieben- und die Achtjährige aus Bothfeld waren das erste Mal dabei. „Ich freue mich schon“, sagte Marieke kurz, bevor der Lampionumzug das zweite Mal an der Wasserretungsstation der DLRG loszog. Allerdings habe sie ein wenig Angst vor dem Feuerwerk, das es später zu sehen gebe. „Das ist immer so laut, aber sieht schön aus.“

Grundidee der Veranstalter bestätigt sich

Auch bei der mittlerweile 19. Auflage der Nacht der Lichter hat sich die Grundidee der Organisatoren bestätigt. Das Licht- und Laternenfest ist erneut ein Großereignis für viele Familien gewesen. Aber auch ältere Besucher, die nicht mit Laterne gingen, mischten sich unter die Leute und genossen die Atmosphäre mit leuchtenden Lichtern unter den Bäumen.

40 Helfer der DLRG packen mit an

Rund 40 Helfer der DLRG machten aus dem Fest einen Erfolg. Die Mitglieder packten am Sonnabend mal wieder tüchtig mit an. 1000 Bratwürstchen, 120 Kilogramm Pommes frites, 32 Liter Currysoße, 120 Liter Glühwein, 50 Liter Kinderpunsch und 200 Liter Bier hatten die Wasserretter für das Lichterfest eingekauft. Insbesondere am Bratwurststand bildeten sich zwischenzeitlich lange Schlangen, und die Besucher mussten sich in Geduld üben. „Die Warterei ist nicht schlimm“, sagte Sabine Lichterfeld aus Schulenburg. Sie habe in der Schlange mit anderen Besuchern geklönt und somit die Zeit angenehm überbrückt.

Krönender Abschluss ist das Feuerwerk

Um 20.10 Uhr war es dann soweit, und der Höhepunkt des Lichterfestes stand an: das Feuerwerk. Etliche der Besucher standen nun am Sandstrand und verfolgten gebannt die Lichterschau. Zwölf Minuten lang gab es spektakuläre Lichteffekte am Abendhimmel, die Jung und Alt am Ende mit viel Applaus quittierten.

DLRG-Chef Torsten Semmler war begeistert. Der erneute Ansturm am Silbersee bestätige das Konzept der Wasserretter. Laut Frank Berkemann, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, kämen immer mehr Menschen. „Den Andrang können wir dennoch bewältigen.“

Lesen Sie auch

Von Katerina Jarolim-Vormeier