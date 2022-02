Langenhagen

Mit einem Großaufgebot an Kräften hat die Polizei Langenhagen in der Nacht zu Sonntag im Stadtgebiet nach einer vermissten Pflegeheimbewohnerin gesucht. Stunden später tauchte die Frau an ganz anderer Stelle wieder auf.

Sechs Streifenwagenbesatzungen suchen nach Seniorin

Gegen 4 Uhr schlugen Mitarbeiter eines Pflegeheims in der Kernstadt Alarm: Eine 77-jährige Bewohnerin, die an Demenz leidet, war aus der Einrichtung verschwunden. Zuletzt war sie gegen 2.30 Uhr gesehen worden. Bekleidet war die Frau den Angaben nach in der kalten, nassen Nacht nur mit einem Nachthemd.

Die Polizei Langenhagen startete sofort mit der Suche nach der Seniorin, Unterstützung kam von der Autobahnpolizei und von der Polizei Hannover. Letztlich forschten sechs Streifenwagenbesatzungen im Bereich des Stadtparks und der umliegenden Wohngebiete nach der Frau. Am Morgen unterstützte die Besatzung des Polizeihubschraubers, der mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist, die Suche. Zudem wurde ein Spürhund, ein sogenannter Mantrailer, angefordert.

Bundespolizei entdeckt Frau im Hauptbahnhof Hannover

Der Vierbeiner kam allerdings nicht mehr zum Einsatz, denn gegen 9 Uhr entdeckte eine Streife der Bundespolizei die vermisste 77-Jährige im Hauptbahnhof Hannover. Eine Mitarbeiterin des Pflegeheimes hatte der Polizei gegen 8.30 Uhr den Tipp auf das mögliche Ziel geben können. Die gezielte Suche im Hauptbahnhof hatte dann schnell Erfolg.

Anders als zunächst angenommen hatte sich die demente Frau doch eine Jacke über das Nachthemd gezogen. Sie überstand ihren nächtlichen Ausflug leicht unterkühlt und ansonsten wohlauf.

Von Frank Walter