Langenhagen: Nächtlicher Großbrand behindert den Verkehr auf der A2

Auf dem Gelände des Famila-Markts in Langenhagen ist in der Nacht zu Ostersonntag ein Großbrand ausgebrochen. Es standen 100 Quadratmeter Bauschutt in Flammen, es bildete sich starker Rauch. Anwohner sollten Fenster und Türen schließen, der Verkehr auf der Autobahn 2 und der Bahn waren beeinträchtigt.