Langenhagen

Polizisten des Langenhagener Kommissariats haben am Donnerstag an der Friedrich-Ebert-Schüler an der Hindenburgstraße nach vorheriger Rücksprache mit der Schulleitung die Fahrräder der Kinder des vierten Jahrgangs auf die Verkehrssicherheit hin überprüft. Von 85 inspizierten Fahrrädern erhielten 61 eine Prüfplakette. 24 Gefährte – beinahe ein Drittel – wiesen zum Teil erhebliche Mängel auf.

Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, wurden „zumeist die lichttechnischen Einrichtungen, zum Teil aber auch die Funktionsfähigkeit der Bremsen sowie brüchige Reifenmäntel oder scharfkantige Lenker-Enden“, bemängelt. Nun haben die Kinder und Eltern eine Woche Zeit, die Räder zu reparieren. Anschließend prüft die Polizei die Fahrräder erneut.

Von Sven Warnecke