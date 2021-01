Langenhagen

Die Naturkundliche Vereinigung Langenhagen – kurz NVL – ist von der Corona-Pandemie, wie viele andere Vereine auch, arg gebeutelt. Doch untätig sind die Akteure seit dem ersten Lockdown im März nicht gewesen. Neben ein wenig Projektarbeit konnte auch der Umbau des Wasserturms vorangetrieben werden. Zudem haben die Naturschützer auch schon Pläne für das zweite Corona-Jahr.

Der gültige Mietvertrag zwischen Naturschützern – neben der NVL sind das namentlich der Imkereiverein sowie der Naturschutzbund ( Nabu) – mit der Stadt als Eigentümer des alten Wasserturms im Eichenpark läuft über 25 Jahre langfristig. Also viel Zeit, um das historische Gemäuer zu sanieren. Gebaut wurde der heute denkmalgeschützte Wasserturm an der Stadtparkallee auf dem Gelände der ehemaligen Pflege- und Heilanstalt im Jahre 1905. Bereits 1986 begann die Naturschutzarbeit im Turm mit der Eulenauswilderung.

Der Wasserturm dient Naturschützern als Vereinsheim und Bildungsstätte zugleich. Der Bau stammt aus dem Jahr 1905 und steht unter Denkmalschutz. Quelle: Privat

Die Sanierungsarbeiten sind nach Auskunft von NVL-Sprecherin Ulrike Winter-Rackuhr stark von Spenden abhängig. Ungeachtet der Corona-Pandemie konnten, dank vieler Mitglieder, zahlreiche Sponsoren für den Bau eines neuen, modernen Unterrichtsraums gewonnen werden, berichtet sie. In der Folge wurden im Spätsommer die ersten Aufträge vergeben.

Mit neuer Technik brütende Vögel beobachten

„Eine ortsansässige Zimmerei hat die neue Zwischendecke mittlerweile eingebaut, aber auch die Wasser-, Heizungs-, Lüftungs- und Elektrikarbeiten schreiten mit großen Schritten voran oder konnten ebenfalls schon beendet werden“, bilanziert Winter-Rackuhr über den Bau des Schulungsraumes. Ende Dezember wurde eine neue Treppe eingebaut.

Worauf die Mitglieder der NVL besonders gespannt sind: Im vergangenen Jahr wurde eine neue Videotechnik im Wasserturm installiert, um das Brutverhalten von Vögeln aus nächster Nähe beobachten zu können. Die Naturschützer warten nun darauf, ob sich etwa Waldkäuze oder Dohlen im Frühjahr auf das Gefieder schauen lassen.

Mit moderner Videotechnik wollen Naturschützer Vögel beim Brüten beobachten. Quelle: Privat

Schüler helfen aktiv beim Moorschutz mit

„Aber auch die naturkundlichen Arbeiten kamen 2020 nicht gänzlich zum Erliegen“, berichtet Winter-Rackuhr. Zwar mussten wegen der Corona-Pandemie alle Exkursionen und Vorträge abgesagt werden. Doch den einen oder anderen Pflegeeinsatz in den Schutzgebieten der NVL habe es durchaus gegeben. Zuletzt im November. Unter strengen Auflagen entkusselten Schülern im Bissendorfer Moor etwa 20.000 Quadratmeter – es wurden also junge Gehölze beseitigt. „So wird das Zuwachsen mit überwiegend Birken verhindert, die zudem dem Moor Wasser entziehen würden“, erläutert die NVL-Sprecherin den Hintergrund.

Ausbildung junger Imker steht im Fokus

Als einen weiteren Schwerpunkt beschreibt Winter-Rackuhr die Arbeit mit der IGS Süd in der Imkerei-AG. Auch mit der Leibniz-IGS (LIGS) wurde inzwischen eine Kooperation geschlossen. Die Sprecherin hofft, auch in diesem Jahr wieder „zahlreiche Schüler zu jungen Imkern“ ausbilden zu können. Zudem sollen Pflegeeinsätze im April und Juni angeboten werden. Auch Exkursionen an die Schlei und Flensburger Förde sowie zum Geo-Erlebnis-Pfad in der Wedemark stehen im Programm. Für letztere Tour nimmt der NVL-Vorsitzende Hans-Jürgen Ratsch bis zum 15. Juni unter Telefon (05 11) 73 19 59 Anmeldungen entgegen.

Von Sven Warnecke