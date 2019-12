Langenhagen

Die Gewässer im Wietzepark sind das neue Langzeitprojekt der Langenhagener Naturschutzjugend (Naju). Die Ufer brauchen viel Pflege. Bäume haben ausgesamt, junge Pflanzen sind gewachsen und verschatten nun im Sommer die Tümpel. Im Herbst werfen sie ihr Laub ins Wasser. Doch die Arbeit schreckt die Naju-Mitglieder nicht. Nach dem ersten Arbeitseinsatz in der Kälte waren alle Beteiligten zufrieden.

Dominik Meyer studiert Landschaftsarchitektur an der Uni Kassel und kam für das Vorhaben seiner Naju-Gruppe extra nach Langenhagen. „Das hier wird locker drei bis vier Jahre dauern, bis wir durch sind“, sagt der stellvertretende Naju-Vorsitzende. Denn gesetzlich erlaubt ist das Fällen der Bäume an den Tümpeln jeweils nur zwischen dem 1. Oktober und 28. Februar. Den nächsten Einsatz im Wietzepark haben sich die Naju-Aktiven deshalb schon für Februar 2020 in den Kalender geschrieben.

Naju-Teilnehmer brachen kleinen Kettensägenschein

Auch mit kleinen Kettensägen war das Fällen der noch jungen Weiden, Birken und Erlen kein Kinderspiel. Die eingesetzten Jugendlichen waren für die Arbeit aber ausgerüstet. Sie trugen nicht nur die entsprechende Sicherheitsmontur – bestehend aus Schuhen, Schnittschutzhosen sowie Helm mit Ohren- und Gesichtsschutz –, sie konnten zudem den sogenannten kleinen Kettensägenschein vorweisen. Dieser berechtigt zum Fällen von Bäumen mit einem Umfang von bis zu 25 Zentimetern, auf Brusthöhe gemessen.

„Zwei Motorsägen und das übrige Gerät haben wir im eigenen Bestand, eine Motorsäge haben wir gemietet“, berichtet Ricky Stankewitz, Vorsitzender des Naturschutzbundes ( Nabu) Langenhagen. Er selbst sei quasi nur als dritter Kettensäger dabei gewesen. „Ansonsten hat die Naju gesagt, sie will das Projekt machen und traut sich das zu.“ Den Vertrag mit der Stadt hat als rechtsfähiger Verein aber der Nabu geschlossen. „Unbefristet“, betont Stankewitz.

Offene Tümpel für Frösche und Kröten

Das Gelände, das es zu bearbeiten gilt, umfasst 400 bis 500 Quadratmeter rund um die Tümpel auf Langenhagener Seite. Die Stadt habe dafür über die Jahre kein Geld in den Haushalt eingestellt, berichtet Stankewitz. Vielleicht fehlte aber auch der Blick für das, was erfahrene Naturschützer als dringend geboten sehen und sich zum Ziel gesetzt haben, meint er. „Wir wollen die kleinen Gewässer freilegen“, erklärt Stankewitz. Wenn dann das Wasser offen liegt und sich im Sommer erwärmt, bietet so ein Tümpel beste Lebensbedingungen für Teichfrösche, Teichmolche und Erdkröten. Auch sehen die Naturschützer die Chance, zusätzlich vorhandene Mulden im Wietzepark zu vertiefen, die im Frühjahr ebenfalls Wasser führen werden.

Langzeitziel sei es, geeignete Lebensbedingungen zu schaffen, um die Kreuzkröte wieder anzusiedeln. „Seit 1997 ist sie in diesem Bereich nicht mehr zu finden“, sagt Stankewitz. „Wir versuchen es jetzt gemeinsam mit der Region Hannover und dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz.“

Naju bekommt Kosten ersetzt

Die Naju-Gruppe arbeitet viele Stunden ehrenamtlich; vertraglich sei auch eine Aufwandsentschädigung geregelt, betont Stankewitz. „Das, was wir an Kosten haben, kriegen wir wieder rein.“ Christa Donath, Senior-Mitglied im Nabu, schmierte Brötchen und backte Quarkkuchen für die jungen Aktiven, ohne zu fragen. Sie brachte alles in ihrem Auto heran und servierte den Jugendlichen auf der Wiese ein stärkendes Pausenfrühstück. „Das brauchen alle für solche Einsätze“, bestätigt Stankewitz. „Essen und Spaß müssen immer sein.“

Umfrage unter den Teilnehmern: Was findest du gut an dieser Aktion?

„Mir macht es einfach Spaß in der Natur, man kann sich warm anziehen. Ich finde es cool, zu sägen und handwerklich etwas zu machen“, sagt Dorothee Kohne aus Langenhagen. Quelle: Ursula Kallenbach

„Ich bin bei der Naju Langenhagen und bei dieser Aktion, weil es Spaß macht, in der Natur zu sein und vor allem, mit den anderen etwas zu machen“, sagt die 13-jährige Michelle Bod aus Langenhagen. Quelle: Ursula Kallenbach

„Ich will die Landschaft nach vorn bringen, und es hilft den Tieren. Man darf diese Arbeiten nur zu bestimmten Zeiten machen, das ist nun einmal in der kalten Jahreszeit“, sagt Anja Kolb. Die 20-Jährige ist Mitgründerin der Naju Langenhagen. Quelle: Ursula Kallenbach

Naju-Jugendliche brauchen Verantwortung Die Naturschutzjugend (Naju) Langenhagen ist mit gegenwärtig 20 engagierten Jugendlichen gut besetzt. Die jungen Naturschützer sind eine Untergliederung des Naturschutzbundes ( Nabu); bis zum 27. Lebensjahr können sich alle Mitglieder zur Naju zugehörig fühlen. Die naturkundliche wie pädagogische Arbeit, Kinder an die Natur heranzuführen, beginnt in Langenhagen in der Rudi-Rotbein-Gruppe für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Diese Gruppe zählt aktuell sieben feste Teilnehmer. „Der Sprung von der Kindergruppe zu den Jugendlichen ist das Schwierige“, sagt der Nabu-Vorsitzende Ricky Stankewitz. „Die Aufgaben müssen anspruchsvoller werden. Man muss Jugendlichen Verantwortung übertragen. Aber wer diese Zeit nicht investiert, wird auch keine Erwachsenen finden, die ehrenamtlich ihre Zeit in der Natur einsetzen.“ Der Nabu Langenhagen zählt insgesamt 1100 Mitglieder. Wer sich für die Mitarbeit in der Naju interessiert, erhält Informationen nach einer E-Mail an vorstand@naju-langenhagen.de.

