Langenhagen

Die Breslauer Straße ist die Lebensader der Silberseesiedlung. Schicke Einfamilienhäuser, in denen immer mehr Familien mit Kindern leben. „Wir sind erst kürzlich extra wegen dieser Ruhe hierher gezogen“, sagt eine Mutter, die mit ihrem Kind gerade nach Hause kommt. Mit dieser Ruhe könnte es bald vorbei sein. Nach einem Vorschlag der Stadtverwaltung droht eine extreme Verkehrsbelastung mit bis zu 400 zusätzlichen Fahrzeugen täglich – vor allem Lkw. Denn das wäre die Folge, wenn der Plan, die Straße An der Neuen Bult zu sperren, umgesetzt würde.

Grund dafür ist der Neubau des Gymnasiums an der Theodor-Heuss-Straße. Dort sollen schon im Sommer die ersten Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Und die sollen nicht nur mit dem Bus, sondern auch mit dem Fahrrad sicher ankommen. Die Radwegeanbindung ist da eher problematisch. Die Sperrung der zum Klärwerk und Betriebshof führenden und südlich an der Schule vorbeiführenden Nebenstraße soll die Situation deutlich entschärfen.

Anwohner protestieren im Verkehrsausschuss

Die Stadt hatte diese Option von einem Verkehrsgutachter untersuchen lassen, das Ergebnis war am Dienstagabend im Verkehrsausschuss des Rats vorgelegt worden. Ein heißes Eisen natürlich für die Anwohner, von denen rund 50 als Besucher zur Sitzung gekommen waren – und bei Kritik an dem Vorhaben gerne applaudierten. Ausschussvorsitzende Gudrun Mennecke (SPD) musste mehrmals an die Geschäftsordnung erinnern, nach der Beifallsbekundungen nicht zulässig seien.

Das Problem: Bei einer Sperrung der Straße am Gymnasium müsste der Verkehr dann über die Breslauer Straße umgeleitet werden. Gutachter Christian Adam hatte verschiedene Möglichkeiten untersucht. Als Alternativen zur dauerhaften Sperrung hat er zeitlich begrenzte Sperrungen angeschaut, etwa während der Schulzeit zwischen 7.30 und 14 Uhr, oder nur während der Spitzenzeiten zwischen 7.30 und 9 Uhr sowie von 12 bis 14 Uhr.

„Die erste Alternative würde aber kaum Entlastung für die Breslauer Straße bringen“, erklärte Adam. Der meiste Verkehr wäre in genau diesem Zeitraum zu erwarten. Die zweite Möglichkeit wäre nach Ansicht des Gutachters zu kompliziert und daher für die Verkehrsteilnehmer nur schwer verständlich. Sollte allerdings komplett auf eine Sperrung verzichtet werden, müsste der Knotenpunkt Theodor-Heuss-Straße/An der Neuen Bult komplett umgebaut werden.

„Dann fährt hier alle zehn Minuten ein LKW vorbei“

Die Breslauer Straße ist schmal. Einen Fußweg gibt es nur auf einer Seite. Kinder, die aus Häusern auf der anderen Seite etwa zum um die Ecke liegenden Spielpark wollen, laufen direkt auf die Fahrbahn. „Wir sehen uns massiv gefährdet“, sagte Anwohner Mark Siglreithmaier in der Einwohnerfragestunde. „Insbesondere auch angesichts der steigenden Zahl von Kindern in unserer Siedlung.“

Das Gutachten rechne mit 400 zusätzlichen Fahrzeugen innerhalb von 24 Stunden. „Der Verkehr wird sich aber auf etwa zehn Stunden konzentrieren. Dann fährt hier fast jede Minute ein Lkw vorbei“, befürchtet Siglreithmaier.

Anwohner fürchten um die Sicherheit ihrer Kinder, insbesondere auf dem Weg zum nahe gelegenen Spielpark. Quelle: Andreas Krasselt

Nachbar Werner Mähler bezweifelte, das in der Straße überhaupt zwei Lkws aneinander vorbeifahren können. „Die Straße ist etwa 5,50 Meter breit, zwei entgegenkommende Lastwagen brauchen 6,35 Meter“, sagte er. Auch die Einfahrt in die Breslauer Straße von der Bothfelder Straße sei für einen Sattelschlepper kaum möglich. Sattelschlepper aber müssten da ja vielleicht auch nicht langfahren, meinte Gutachter Adam, der die Straßenbreite auch bei Gegenverkehr für ausreichend hielt.

Kritik kam auch von der Feuerwehr. „Das Brandschutzkonzept für die neue Schule sieht eine Anfahrt über die Straße An der Neuen Bult vor“, so der stellvertretende Stadtbrandmeister Oliver Schütte. Über die Breslauer Straße würde sich die Anfahrtsstrecke von 1,7 auf 3,9 Kilometer verlängern. Stadtbaurat und Erster Stadtrat Carsten Hettwer sah darin allerdings kein Problem.

Gegenwind von der Politik

Doch auch von der Politik bekam die Verwaltung Gegenwind. Claudia Hopfe von der CDU will weitere Alternativvorschläge vorgelegt bekommen, wie etwa die Verlegung der Grüngutannahmestelle. Matthias Gleichmann (SPD) kritisierte, dass das Thema erst jetzt auf den Tisch komme, „sechs Monate, bevor wir eröffnen wollen. Die Bürger sind zurecht frustriert. Für uns kommt eigentlich nur ein Umbau des Knotenpunkts in Frage, vielleicht eine Verlegung nach Norden.“ Und auch die Grünen würden einen solchen Umbau vorziehen, betonte Stefanie Beck.

Die Einmündung der Straße An der Neuen Bult in die Theodor-Heuss-Straße ist ein gefährlicher Knotenpunkt für die künftigen Schülermassen. Quelle: Andreas Krasselt

Der ADFC-Vertreter Reinhard Spörer regte an, den Eingangsbereich der neuen Schule von der Straße An der Neuen Bult an die Theodor-Heuss-Straße zu verlegen und auch die Ampelanlage entsprechend an eine andere Stelle zu setzen. Offen blieb allerdings weiter die Frage, wie stark der Schülerandrang zu den Stoßzeiten an der Ampel den Verkehrsfluss beeinflussen wird. 1600 Schülerinnen und Schüler werden dort täglich erwartet, zwei Drittel davon aus dem Süden, viele mit dem Rad.

Stadtbaurat Hettwer nimmt Anregungen mit

Carsten Hettwer zeigte sich gesprächsbereit. „Ich nehme mit, dass wir diese Einmündung grundsätzlich überplanen sollen“, sagte er. Er glaube allerdings nicht, dass es eine Lösung geben werde, „ohne die Breslauer Straße intensiver in Anspruch zu nehmen.“ Man werde die Alternativen prüfen. „Wenn dann trotzdem herauskommt, dass die Sperrung der richtige Vorschlag war, bleiben wir dabei.“

Von Andreas Krasselt