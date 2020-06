Godshorn

Auf den letzten Metern wurde es noch einmal sportlich: Die neue Krippe des Kita-Zirkels namens Kleinohrhasen in Godshorn geht erst am 1. Juli und damit rund einen Monat später an den Start als geplant. „Wir haben innerhalb der Baugenehmigung noch einige weitere Auflagen erhalten, die wir nun erst abarbeiten müssen“, sagte Kita-Zirkel-Vorsitzende Irina Tänzer am Dienstag, dem eigentlich geplanten Eröffnungstag. Unter anderem fehlen noch Bodenproben vom Außengelände sowie ein weiteres Waschbecken in der Küche. „Auch aufgrund der neuen Brandschutzvorschriften müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten erledigen.“

„Die Räume sind ideal"

Schon die Pandemie hatte Auswirkungen auf den Starttermin. Beispielsweise fehlte sehr lange noch eine Hochebene. Die sollte der Tischler schon vor ein paar Wochen errichten. „Aber auch bei ihm sind Lieferketten unterbrochen“, erklärte Tänzer. Auch die Brandschutztüren, die für den Beginn des Krippenbetriebs Voraussetzung sind, beschäftigten die Verantwortlichen bis zuletzt. Abgesehen davon aber machten die Räumlichkeiten bei einem Vorabbesuch einen guten Eindruck, entsprechend zufrieden waren die Verantwortlichen. „Wir mussten nicht viel umbauen. Die Räume sind einfach ideal“, sagte Sarah Winkelmann, die seit dem 1. Mai die Leiterin der neuen Kita ist.

So gibt es einen großen Raum, der viel Platz zum Spielen und Essen und zudem dank einer schicken Terrasse einen direkten Zugang zum Garten bietet. Apropos Garten: In dem Hauptraum entsteht noch eine Erhöhung über der Heizung, von der die kleinen Bewohner nach draußen gucken können. Zudem erhalten die Kinder einen Schlafraum sowie viel Platz auf dem Flur, „der auch eine Rennstrecke sein soll“, wie Winkelmann sagte. Kurzum: Die Kinder sollen viel ausprobieren, forschen und die Welt entdecken.

Vegetarische Ernährung

Seit Dezember 2019 ist der Kita-Zirkel der Mieter der Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses an der Straße Alt-Godshorn, wo zuvor eine auf Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte Firma ihren Sitz hatte. „Wir sind sehr froh, dass wir jetzt hier sind, zumal wir während eines Elternabends erfahren haben, wie viele Mitglieder des Zirkels aus Godshorn kommen“, sagte Tänzer. „So konnten wir Wünsche von vielen Familien erfüllen.“

Die Betreuung ist werktags von 8 bis 16 Uhr gewährleistet. „Vielleicht weiten wir die Kapazität im nächsten Jahr aus“, sagte die Geschäftsführerin. Die Kinder, betreut von drei Vollzeiterzieherinnen inklusive der Leiterin, erhalten alle wichtigen Mahlzeiten vor Ort. „Niemand braucht etwas mitzubringen. Wie bei unseren anderen Einrichtungen wird es eine rucksackfreie Kita sein“, sagte Tänzer. Ebenso analog zu den weiteren Häusern des Zirkels gibt es auch bei den Kleinohrhasen auf Wunsch vegetarische Ernährung. Die Krippe nimmt zwölf Kinder im Alter von zwölf Monaten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres auf. Noch sind Betreuungsplätze frei. „Die neue Einrichtung ist bereits bei Little Bird, dem Anmeldesystem der Stadt, eingepflegt“, sagte Tänzer.

Von Stephan Hartung und Rebekka Neander