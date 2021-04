Langenhagen

Die Stadtverwaltung weist seit Kurzem mit fünf neuen Schildern auf die Grenzen der IGS Süd in Langenhagen hin. Diese reichten nach Auskunft von Rathaussprecherin Juliane Stahl nun von der Angerstraße bis zum Brinkholt und dem Brinker Park. Auf den ganzem Gelände gelten allgemeine Schulhofregeln, betont Stahl.

„Im Zuge der Erweiterung der IGS Süd – auch räumlich – fehlten bislang an einigen Stellen die Hinweise zu den Regeln auf dem Schulhof“, berichtet die Sprecherin auf Anfrage. Und weiter: „Wir haben die Gelegenheit genutzt, um an allen vorhandenen Zugängen zum Schulhof der IGS Süd die Schilder zu erneuern.“ Denn das Areal reiche weiter, als manchem Langenhagener bewusst zu sein scheine. Die Stadt erweitert und saniert die Schule für bereits vom Rat beschlossene gut 91 Millionen Euro.

Viel Müll und Zerstörung auf Schulgelände

„Derzeit verzeichnen wir bei zahlreichen Schulhöfen innerhalb Langenhagens eine stärkere Nutzung nach Unterrichtsschluss“, erläutert Stahl. Dieses sei sicherlich auch den Auflagen beziehungsweise Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. „Generell mussten wir in diesem Zusammenhang feststellen, dass die geltenden Schulhofregeln entweder nicht bekannt sind oder – im schlimmsten Fall – ignoriert werden“, sagt die Stadtsprecherin. Deshalb habe die Verwaltung nun neue Schilder aufgestellt, um auf diesem Umstand aufmerksam zu machen.

Da speziell der Schulhof der IGS Süd zu den Orten in Langenhagen gehöre, an denen verstärkt Müll zurückbleibe, aber auch Vandalismusschäden auftreten würden, habe die Stadt dort mit den Hinweisschildern begonnen, erläutert Stahl. Wegen der anhaltenden Probleme würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ordnungsdienst der Stadt derzeit verstärkt ein Auge speziell auf die Schulhöfe werfen.

Nach Schulschluss sind Pausenhöfe zugänglich

„Die Schülerinnen und Schüler brauchen die Freiflächen, um sich zwischen den Unterrichtsstunden draußen aufhalten zu können. Gerade für die Jüngeren ist es wichtig, dass sie dort als Ausgleich zu der Zeit, in der sie sitzen und sich konzentrieren müssen, unbeschwert spielen und toben können“, sagt Mascha Brandt, Leiterin der IGS Süd. Selbstverständlich sei die Fläche außerhalb der Schulzeiten auch für die Nachbarschaft zugänglich. „Schulhöfe sind öffentliche Räume, die wir bewusst offen halten wollen und die wir langfristig für die Nutzung nach Schulschluss attraktiver gestalten werden“, ergänzt Langenhagens Stadtbaurat Carsten Hettwer.

Doch damit das so bleiben kann, müssten die geltenden Spielregeln beachtet werden. Unter anderem seien dort Glasflaschen tabu, weil sich an Scherben Kinder verletzen könnten, betont Stahl. Auch das Fahren mit Rad und Mofa ist nicht gestattet. Gleiches gelte für offenes Feuer und Rauchen.

Rauchen ist auf Pausenhof tabu

„Für alle anderen, die ebenfalls ein Interesse an Freiflächen haben, haben wir eigene Räume geschaffen – mit verschiedenen Anlagen wie dem Jugend- und Skaterplatz in Wiesenau oder dem IKEP in Kaltenweide“, zeigt Sozialdezernentin Eva Bender Alternativen auf.

Von Sven Warnecke