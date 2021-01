Langenhagen

Mit ihrer neuen Sporthalle setzt die Stadt Langenhagen Maßstäbe: Gut zwei Monate früher als ursprünglich geplant konnten die Arbeiten an der Konrad-Adenauer-Straße nahezu abgeschlossen werden. Etwa 14 Millionen Euro wurden in den Bau investiert. Die Sportstätte umfasst gut 5000 Quadratmeter Gesamtfläche und ist barrierefrei. Sie bietet ab sofort Schulen und Vereinen viel Raum für sportliche Aktivitäten verschiedenster Art.

„14 Millionen, das ist eine stolze Summe für eine Sporthalle“, sagte Bürgermeister Mirko Heuer. „Was hier im Ergebnis steht, ist dieses Geld auch wert.“ Der Verwaltungschef gehört aktuell zu den wenigen Menschen, die die Halle tatsächlich von innen besichtigen durften. Neben Handwerkern und Mitarbeitern des mit dem Bau beauftragten Totalunternehmers MBN sowie Beschäftigten der Stadt haben bislang nur wenige einen Blick in die Sportstätte werfen können. Auf eine große Feier zur Inbetriebnahme musste die Stadt wegen der Corona-Pandemie und der derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen verzichten.

Anzeige

Zur Galerie Langenhagen setzt beim Bau der Sporthalle neue Maßstäbe.

Allerdings: „Für uns kam es nicht infrage, den Betrieb der neuen Sporthalle einfach so sang- und klanglos beginnen zu lassen“, sagte der Erste Stadtrat Carsten Hettwer. Er und der für das Projekt verantwortliche Dirk Oetjens aus der Abteilung Hochbau suchten deshalb nach einer Alternative.

Video macht Blick in die Halle möglich

„Wir wissen, dass es in der Sporthalle viele nackte Wände gibt“, sagte Hettwer. Deshalb sei die Idee geboren worden, mit einem professionellen Künstler in einem Schulprojekt mit sportlichen Graffiti diese Flächen in allen drei Etagen zu verzieren. Anfang des Jahres nahm die siebenköpfige Gruppe um den Diplom-Künstler und Journalisten Philipp von Zitzewitz die Arbeit auf. Und von Zitzewitz kam schließlich auf die Idee, mit einem Video die Halle zu präsentieren. Erstmals veröffentlicht wurde es am Sonnabend im Internet.

Der Film liefert nicht nur einen Vorgeschmack auf das, was die Sporthalle künftig Schülern und Vereinsmitgliedern nach dem Ende der Corona-Pandemie bietet. Er zeigt kurze Sequenzen vom Bau der Halle und gibt Einblicke in ihr Inneres. Eingerahmt werden diese von Interviewpassagen etwa mit IGS-Leiter Timo Heiken und der kommissarischen Leiterin des Gymnasiums, Silke Kaume, sowie mit Thomas Drewitz vom Sportring Langenhagen. Mit Jörg Brüning und Heinrich Hamm kommen auch Verantwortliche des Generalunternehmers MBN zu Wort.

Die an die Wände gesprühten Kunstwerke ziehen sich indes unter anderem durch den Zugangsbereich zur Tribüne und sind hinter dem Panoramafenster in der dritten Etage von der großen Dreifeldsporthalle aus zu sehen. „Wir haben uns so darauf gefreut, wie unsere Gäste bei der Eröffnung vor diesen tollen und farbenfrohen Bildern stehen und dabei die vielen kleinen Details erkennen“, sagte Hettwer. Auch diese sind nun in dem Video zu sehen. Später soll es auch noch einen längeren Streifen zum Making-of insbesondere der Graffiti geben, kündigt Stadtsprecherin Juliane Stahl an.

Stadt lobt Zusammenarbeit mit Generalunternehmer

Lobende Worte fand Hettwer auch für den Generalunternehmer. Die Firma habe der Stadtverwaltung geholfen, nicht nur im Kostenrahmen zu bleiben, sondern die Frist der Fertigstellung deutlich zu unterschreiten. Die Zusammenarbeit habe reibungslos geklappt. Das Unternehmen habe sich durchaus für weitere Bauprojekte in der Stadt empfohlen. Allerdings erinnerte der Erste Stadtrat daran, dass ab einer Investitionssumme von 5 Millionen Euro die Arbeiten europaweit ausgeschrieben werden müssen.

Heuer: Ein bis ins Detail durchdachter Bau

Das Besondere an dem neuen Gebäude ist die in drei Bereiche zu trennende Halle im Erdgeschoss, die auf Wunsch der Schüler an der Außenfassade angebrachte Kletterwand sowie die drei 100 Quadratmeter großen Übungsräume im Obergeschoss, erklärte Heuer. Alles sei barrierefrei dank eines Aufzugs zu erreichen. „Das ist nicht einfach nur eine Sporthalle, sondern ein bis ins Detail durchdachter Bau“, betonte der Bürgermeister und verwies auch auf die moderne Gebäudetechnik. So sei in den drei Gymnastikräumen jeweils eine Soundanlage installiert, die über diverse Medien gesteuert werden könne.

Heuer vergaß bei seinem Lob auch nicht – die Kommunal- und Bürgermeisterwahl rücken schließlich näher –, allen politisch Verantwortlichen im Rat der Stadt zu danken, die „den Mut gehabt haben, in dieses großartige Projekt zu investieren“.

Von Sven Warnecke