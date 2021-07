Langenhagen

 Die noch bis zum nächsten Frühjahr andauernden Bauarbeiten auf der Straße Am Pferdemarkt haben erhebliche Auswirkungen auf die angrenzenden Wege in Langenhagen. Denn während der Sanierung muss der Personennahverkehr die Ausweichroute auf der Niedersachsenstraße nutzen. Derzeit sind dort auch schwere Linienbusse unterwegs. Das hat zu einer erheblichen Zunahme des Verkehrs vor der dort ansässigen Hermann-Löns-Schule (HLS) geführt, heißt es von Stadtsprecherin Juliane Stahl.

Stahl spricht deshalb von nicht tragbaren Zuständen speziell zu Unterrichtsbeginn und -ende an der Schule. Diese werden unter anderem auch durch sogenannte Elterntaxis verursacht. Darauf hat die Verwaltung nun reagiert. Ab sofort gilt eine Einbahnstraßenregelung auf der Karl-Kellner-Straße. Radler dürfen aber weiter in beide Richtungen fahren, betont die Sprecherin. Ziel sei primär, momentan für weniger Verkehr vor der HLS zu sorgen.

Verkehrssituation vor Schule soll entschärft werden

„Hatten wir zuvor Autos, die auf der Fahrbahn angehalten oder widerrechtlich geparkt wurden, haben wir nun auch noch den ÖPNV, der durch das Verhalten einzelner ausgebremst wird“, berichtet Langenhagens Verkehrsplaner Benjamin Stein. Mit dem nun zusätzlichen Busverkehr werde die ohnehin angespannte Situation zu den Bring- und Holzeiten der Schule weiter verschärft. Und weiter: Bedienstete der Stadt hätten seinen Angaben zufolge vor Ort Situationen beobachtet, die für Kinder schwer einzuschätzen und in Teilen sogar gefährlich sein könnten.

Bereits vor der Baustelle auf der Straße Am Pferdemarkt war die Situation mit den Elterntaxis an der Schule angespannt. Immer wieder hatte dort die Polizei patrouilliert – Mütter und Väter auf deren Fehlverhalten angesprochen. Später wurde dann mit der millionenschweren Sanierung der HLS der Haupteingang der Schule gesperrt, die Kinder in provisorischen Containern untergebracht. In der Folge wurden die Kleinen über den Eingang der Karl-Kellner-Straße mit dem Auto gebracht, was dann auf dem Streckenabschnitt regelmäßig zu gefährlichen Situationen führte. Das gipfelte im vergangenen Jahr darin, dass die Stadt dort morgens sowie mittags ein Durchfahrtsverbot erließ und die Polizei das auch regelmäßig kontrollierte.

Walsroder Straße wird eingeengt Ein weiteres Nadelöhr droht in Langenhagen auf der Walsroder Straße. Nach Auskunft von Stadtsprecherin Juliane Stahl muss wegen privater Baustellen die Strecke an zwei Stellen eingeengt werden. So entfallen bis voraussichtlich Mitte nächsten Jahres die Parkplätze gegenüber dem Eichenpark in Höhe der Hausnummer 106. Dort entsteht nördlich der Tankstelle ein Neubau. „Mit Genehmigung der Unteren Straßenverkehrsbehörde darf der angrenzende Gehwegabschnitt zur Lagerung von Baumaterialien beziehungsweise zur Einrichtung der Baustelle genutzt werden“, teilt Stahl ferner mit. Für einen temporären Gehweg wird die Fläche der dortigen Parkplätze genutzt. Nördlich des Bauernpfades in Krähenwinkel wird zudem im Nachgang von Leitungsarbeiten in Höhe der Hausnummer 304 die Fahrbahn wiederhergestellt. An der Baustelle soll der Verkehr mithilfe von mobilen Ampeln vorbeigeleitet werden, kündigt Stahl an. Die Arbeiten sollen jedoch zügig bis Mitte Juli abgeschlossen sein. swa

Die nun geltenden Änderungen auf der Karl-Kellner-Straße beginnen an der Martin-Luther-Straße und reichen bis zur Niedersachsenstraße – und zwar in Fahrtrichtung Süden. Damit das überhaupt möglich werden kann, hat die Stadt die bisherigen Absperrungen in Höhe der Martin-Luther-Straße umgesetzt und somit die bisherige Sackgasse temporär aufgehoben. Entsprechende Verbotsschilder sind ebenfalls bereits installiert.

Neue Regeln gemeinsam mit Polizei ausgearbeitet

„Gemeinsam mit der Polizei und dem städtischen Ordnungswesen haben wir nun eine Regelung erarbeitet, die für Eltern einen Vorteil hat“, ist sich Stein sicher. Mit der Öffnung der Martin-Luther-Straße zur Karl-Kellner-Straße bietet sich dort jetzt die Möglichkeit, kurz mit dem Auto zu halten, ohne dabei den fließenden Verkehr zu behindern.

„Wollen Eltern ihre Kinder noch ein paar Schritte begleiten, gibt es in diesem Straßenabschnitt zudem Parkplätze, um das Auto auch für einen längeren Zeitpunkt abstellen zu können.“ Allerdings nur maximal für zwei Stunden. Das gelte auch für die Besucher des benachbarten Friedhofs, berichtet Stahl auf Anfrage.

Von Sven Warnecke