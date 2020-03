Engelbostel

Der lange Streit um die dringende Sanierung des Stadtweges könnte sich einem Ende nähern – im Jahr 2022, und auch das nur, wenn der Rat einem jetzt eingebrachten gemeinsamen Antrag des Ortsrates Engelbostel folgt. Dieser schlägt vor, die zuletzt vor allem von Anwohnern heiß umkämpfte Reihe von Rotdornbäumen zwar zugunsten der Fahrbahnsanierung zu fällen. Die Bäume sollen dann aber entlang der neuen Fahrbahn wieder neu gepflanzt werden. Die dafür vorgesehene Regenwassermulde zwischen Fahrbahn und Gehweg sei zwar für diese Baumart nicht optimal, heißt es im Rathaus Langenhagen. Aber einen Versuch sei dieser Kompromiss allemal wert.

Denn die Situation im Stadtweg sei aktuell „eine Katastrophe“. Gemäßigter möchte es Ortsbürgermeisterin Bettina Auras nicht nennen. Auf dem Stadtweg, der sowohl das neue große Feuerwehrhaus für Engelbostel und Schulenburg erschließt als auch den Soccerpark, den Festplatz und das Vereinsgelände des MTV Schulenburg/Engelbostel, sind auf einem Teil nur noch 10 Kilometer pro Stunde erlaubt – aus Sicherheitsgründen. Die Schlaglöcher werden seit Jahren nur noch geflickt, die Bauverwaltung wird nicht müde, auf den dringenden Sanierungsbedarf hinzuweisen. „Als Radfahrerin ist es da oben lebensgefährlich“, sagt Auras. „Und ich wundere mich immer wieder, wie schnell die Autos auf dieser Strecke unterwegs sind.“

Am Stadtweg befinden sich Tempo-10-Schilder. Quelle: Stephan Hartung

Ausbau der Straße steckt seit Monaten fest

Dennnoch steckt die Planung für den Ausbau der Straße seit Monaten fest. Streitpunkt ist die Zukunft der Rotdornbäume, die auf nördlicher Straßenseite „ortsbildprägenden Charakter“ haben, wie es vonseiten einiger Anwohner heißt. Ihr Protest samt Unterschriftensammlung ließ den gesamten politischen Prozess stocken, in dem ein Vorschlag der Verwaltung eigentlich bereits in fast allen notwendigen Gremien klare Mehrheiten gesammelt hatte. Auch die drohende Verzögerung des Baustarts um mindestens ein Jahr, wie Verkehrsplanerin Anette Mecke in öffentlichen Sitzungen stets wiederholte, zeigte keine Wirkung. Die Stadt stieß zuletzt noch eine Verkehrsuntersuchung an, ob eine Einbahnregelung eine schmalere Fahrbahn zugunsten der Bäume erlauben würde. Die Ergebnisse aller Varianten ließen die Beteiligten am Ende jedoch genauso schlau zurück wie zuvor.

„Wir haben uns jetzt mit dem Ortsrat noch einmal in einer nicht öffentlichen Sitzung zusammengesetzt und alle Optionen besprochen“, sagt Mecke. Herausgekommen ist nun ein Kompromiss, der – so Auras’ Hoffnungen – auch vom Rat mehrheitlich getragen wird: In die neu zu schaffende Mulde zwischen Fahrbahn und Gehweg werden neue Rotdornbäume gepflanzt. „Die mögliche Sammlung von Nässe in der Mulde ist für diese Bäume eigentlich nicht optimal“, sagt Mecke. In Abstimmung mit dem Fachbereich innerhalb der Verwaltung habe der Plan dennoch grünes Licht erhalten. „Wir werden das jetzt einmal testen“, sagt Mecke.

Schlaglöcher müssen immer wieder geflickt werden

Sobald der Rat den Plan absegnet, will sie für den Haushalt 2021 Geld für die Planung beantragen. Durch die laufenden Verzögerungen war das bisher dafür vorgesehene Budget verfallen. „Wir können deshalb auch frühestens 2022 anfangen zu bauen.“ Bis dahin bleibe der Stadt nichts anderes übrig, als die tiefen Schlaglöcher weiterhin wiederholt zu flicken. „Der Asphalt wird durch die Feuchtigkeit immer wieder herausgesprengt“, sagt Mecke. Auch das absolute Halte- und Parkverbot werde im Stadtweg weiterhin gelten. Dies bleibe so, auch wenn, wie auch Auras beobachtet, vor allem bei Abendveranstaltungen im Soccerpark oder beim MTV diese viele missachteten.

Info: Der Ortsrat Engelbostel berät über den neuen Antrag in seiner Sitzung am Dienstag, 24. März. Beginn ist um 19 Uhr voraussichtlich im Gasthaus Zur Post. Zu Beginn und am Ende der Sitzung sind Fragen an Politik und Verwaltung erlaubt.

