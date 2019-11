Godshorn

Der Winter steht bevor. Und dann muss Godshorns Ortsbürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung vor jeder Ortsratssitzung rechtzeitig zum Dorfgemeinschaftshaus (DGH) radeln, um die Heizung anzustellen. „Oder die Fenster zu öffnen, um mal zu lüften.“ Denn wenn nicht gerade das Kommunalgremium dort tagt, der Kulturring ein Theaterstück präsentiert oder eine private Feier in den Räumen wogt, steht das Haus zwischen Spielplatzweg und Sportgelände leer. Dies, so die Hoffnung des Ortsrates, könnte sich bald ändern. „Der Wirt des TSV Godshorn hat sein Interesse bekundet, das Haus zu bewirtschaften.“

Nach dem Vorbild Krähenwinkel, so Biehlmann-Sprung, könnte auch das Dorfgemeinschaftshaus Godshorn so eine Gastwirtschaft erhalten. Der entsprechende Antrag geht nun an die Stadtverwaltung, wie die CDU-Politikerin auf Nachfrage berichtete. Für sie könnte damit auch ein anderer Dienst enden. „Wenn dort private Feiern aus dem Ruder laufen, werde grundsätzlich ich mitten in der Nacht angerufen, wenn sich Nachbarn über den Lärm beschweren“, sagte Biehlmann-Sprung.

Kosten für private Anmietungen sollen steigen

In der jüngsten Ortsratssitzung ging es jedoch auch um die Kostenabrechnung für das DGH. Um das Ergebnis zu verbessern, plädiert der Ortsrat jetzt für eine Erhöhung „ausschließlich für private Anmietungen“, wie die Politikerin betonte. Aktuell veranschlagt die Stadt pro Veranstaltung 170 Euro. „Vereine und Verbände dürfen das Haus natürlich kostenlos nutzen.“ Wie hoch die Miete künftig sein wird, ist offen.

Von Rebekka Neander