Wer will am Regionsentscheid der besten Fifa-Kicker teilnehmen? Um diese E-Sport-Turnierfahrkarte geht es am Freitag, 28. Februar, beim Fifa-Turnier in den Räumen des Jugendzentrums am Langenforther Platz. Gastgeber sind alle Jugendeinrichtungen der Stadt: Sowohl die städtischen Jugendtreffs laden dazu ein als auch das mobile Jugendprojekt Maja und die Johanniter Unfallhilfe, in deren Räumen das virtuelle Fußballturnier am Bildschirm ausgespielt werden soll. Wer auf den ersten beiden Plätzen landet, fährt zum Regionscup nach Mellendorf.

Dort geht es am Sonnabend, 7. März, um die Regionsmeisterschaft. Sowohl um die Fahrt nach Mellendorf als auch um die Betreuung während des Turniers kümmern sich die Jugendpfleger der am Freitag in Langenhagen gastgebenden Institutionen, sagt Sozialpädagoge Martin Hein. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmenden müssen mindestens zwölf Jahre alt sein. Beginn ist um 15.30 Uhr, voraussichtliches Ende gegen 21.30 Uhr. Da die Plätze begrenzt sind, bittet Hein um Anmeldung unter Telefon (05 11) 48 97 31 50. Gespielt wird FIFA20 auf der PS4.