Krähenwinkel

Die Matthias-Claudius-Kirchengemeinde lädt zum Konzert mit Musik von Franz Schubert ein. Der Countertenor Daniel Lager aus Hamburg und die Wedemärker Pianistin Nicoleta Ion spielen am Sonntag, 9. Februar, ab 17 Uhr in der Kirche am Matthias-Claudius-Weg 2 Schuberts „ Winterreise“. Das ist ein Liederzyklus, der aus 24 Stücken für Gesang und Klavier besteht.

Nicoleta Ion tritt erstmals in der Region mit Hammerflügel auf

„Mir gefallen diese Lieder mehr als alle, und sie werden euch auch noch gefallen“, sagte der österreichische Komponist 1827 bei der ersten Vorstellung seiner „ Winterreise“. Die Texte stammen aus der Feder des Dichters Wilhelm Müller (1794–1827). Diese intoniert der 46-jährige Hamburger in der Kirche. Und begleitet wird der Tenor von der 39-jährigen Pianistin auf ihrem historischen Hammerflügel, der etwa um 1820 von Klavierbauer Joseph Böhm in Wien angefertigt worden ist. „Mit dem Klavier trete ich das erste Mal in der Region Hannover auf“, sagt Ion.

Die Pianistin hat an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover im Fach Klavier studiert und 2006 das Diplom erlangt. Danach hat sich die Musikerin mit einem Aufbaustudium in den Fächern Hammerflügel und historische Aufführungspraxis spezialisiert.

Hat in Hannover Operngesang studiert: Countertenor Daniel Lager singt die Lieder aus Franz Schuberts „Winterreise“. Quelle: Bernd-Uwe Rams

Musiker-Duo lernte sich im Studium kennen

Daniel Lager hat mit Anfang 20 beschlossen, sein Biochemie-Studium an den Nagel zu hängen, um als Countertenor in Hannover Operngesang zu studieren. Die zwei Musiker lernten sich während des Studiums kennen und sammelten auch außerhalb der Hochschule Konzerterfahrungen als Duo. Die Zuhörer können sich bei der Kombination aus Countertenor und Hammerflügel auf ein musikalisches Erlebnis freuen, heißt es in der Ankündigung für die Veranstaltung.

Die Karten für den Auftritt am 9. Februar in der Matthias-Claudius-Kirche kosten 20 Euro, Studenten zahlen 10 Euro. Reservierungen sind unter Telefon (0172) 688 5275 oder per E-Mail an kontakt@nicoleta-ion.de möglich.

Lesen Sie auch

Von Katerina Jarolim-Vormeier