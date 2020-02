Langenhagen

Es begann unspektakulär. Vor 35 Jahren wollte Christiane Nöhren eigentlich nur schwimmen lernen. Im alten Schwimmbad an der Konrad-Adenauer-Straße legte die damals Siebenjährige ihr erstes Schwimmabzeichen, das Seepferdchen, ab. Dass daraus einmal ein Jahresrekord der besonderen Güte werden würde, ahnte damals niemand. Bis heute hegt Nöhren Sympathie für den zierlichen Wasserbewohner – ein zarter goldener Kettenanhänger ist ihr täglicher Begleiter. Bei der Jahresversammlung der Langenhagener Ortsgruppe der DLRG erhielt sie nun die begehrte Adler-Statue für die höchste Zahl an Wachstunden innerhalb ihrer Ortsgruppe.

Dieser Vogel mit scharfem Blick gehört seit einigen Jahren zu ihren Begleitern: Schaut Christiane Nöhren auf den Plaketten mit den Namensgravuren nach, entdeckt sie 1996 ihre Premiere. Es folgten 1999, 2000, 2001, 2014, 2015, 2016, 2017 und das aktuelle Jahr. Mit den vielen Stunden geht auch eine erlebnisreiche Zeit einher. „Es gibt tragische, kuriose, berührende und wunderschöne Momente“, berichtet die medizinisch technische Fachangestellte, die hauptberuflich in einer Hausarztpraxis tätig ist.

„Badegäste werfen ihren Müll in den See“

Kinder, die sich an der Frittenbude einen Holzsplitter in den Fuß ziehen, sind schnell getröstet. „Leider werfen einige Badegäste Müll in den Silbersee“, klagt Nöhren und ergänzt: „Das tut einem schon sehr leid, wenn ein Kind barfuß in die Scherbe tritt und einen so tiefen Schnitt erleidet, dass der Fußballen auseinanderklappt.“ Dann ruft sie den Rettungswagen. Die Tauchgruppe der DLRG ziehe zwar immer wieder los, um Unrat aus dem Silbersee zu fischen. Aber mancher werfe gleich den ganzen Abfalleimer ins Gewässer. Glücklicherweise umfasst die Hilfeleistung von Nöhren aber überwiegend Trost und ein Pflaster. Auch Stolz schwingt bei ihr mit, beispielsweise wenn die betreute Wettkampf-Mannschaft siegt.

Manchmal trügt der Schein am Silbersee auch. Das idyllische Umfeld berge Todesgefahren: „Eltern lassen ihre Kleinkinder gerne an der Wasserkante spielen, widmen ihrem Smartphone aber mehr Aufmerksamkeit als dem Nachwuchs.“ Dies beobachte die Rettungsschwimmerin immer häufiger. Dabei kann die Situation, die niedlich aussieht, für den Nachwuchs lebensgefährlich werden. „Fällt das Kleinkind mit dem Kopf nach vorne ins Wasser, kann es ertrinken“, warnt Nöhren.

Im Kassenbericht steckt der Fehlerteufel Torsten Semmler zeigte bei der Jahresversammlung klare Kante. „Trotz mehrerer durchgearbeiteter Nächte stimmt etwas mit unserem Kassenbericht nicht, aber wir haben den Fehler noch nicht gefunden. Die rund 1500 Buchungen wurden mehrmals überprüft, dennoch ergebe sich eine Differenz. „Es kann mit einer fehlerhaften Steuersatzberechnung zusammenhängen“, sagte Semmler. Die Kassenprüfer stellten dem neuen Kassenführer Torsten Binder jedenfalls ein perfektes Zeugnis aus – auch sie konnten den Fehler, um den Kassenbericht auf den Cent genau abschließen zu können, nicht entdecken. „Ich mache das hier ganz transparent und bitte euch, trotz des fehlenden Kassenabschlussberichtes 2019, den kommenden Haushalt für 2020 zu genehmigen“, sagte Semmler. Zwei Nachfragen aus der Mitgliederriege folgten, dann stimmten die anwesenden Mitglieder dem Haushaltsplan für 2020 zu. Binder sicherte noch einmal ausdrücklich zu, den Abschluss des Kassenberichtes schnellstmöglich nachzuliefern.

Kurioser Einsatz, um Hund zu retten

Ihren bislang kuriosesten Einsatz erlebte sie übrigens gemeinsam mit Alexander Kautz von den Johannitern. „Weißt du noch, als wir gerufen wurden, um einen Hund wiederzubeleben?“, fragt sie ihren Mitstreiter, der ebenfalls zur Jahresversammlung in die Wasserrettungsstation am Silbersee gekommen ist. Sie riefen die Tierrettung, die den anschließenden Transport in die Tierärztliche Hochschule übernahm.

Seepferdchen, Adler, Hund – eigentlich geht es um Menschenleben, aber in Nöhrens Ehrenamt ist tierisch was los. Damit der schöne Tag am Silbersee nicht getrübt wird, möchte Nöhren noch einmal ausdrücklich von der Kombination aus Alkohol und Schwimmen abraten. Und: Nöhren war am Abend der Jahreshauptversammlung ihres DLRG-Ortsvereins nicht alleine. „Ich habe meine Eltern auf den Geschmack gebracht.“ Ein Lächeln umspielt ihre Mundwinkel. Auch Renate und Heinz Nöhren zählen seit Jahrzehnten zu den tragenden Säulen der DLRG-Ortsgruppe Langenhagen. Sie kochen, reparieren und packen mit an, wo Unterstützung sinnvoll ist. Dass auch ihr Schwiegersohn an diesem Abend zu den vom Ortsgruppenchef Torsten Semmler Geehrten für die meisten Wachstunden gehörte, überrascht da eigentlich nicht mehr so sehr.

Langenhagens DLRG-Ortsgruppe in Zahlen 33 Ausbilder leisteten 2019 insgesamt 845 Stunden in der Wasserwelt. Der Lohn des Einsatzes: 30 Seepferdchen wurden verliehen , 18 Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze, sieben in Silber und vier in Gold. Auch die Rettungsschwimmer waren besonders aktiv. Acht Ausbilder leiteten zusammen 320 Lehrstunden. 36 Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze konnten sie verleihen, 68 Retter erschwammen Silber und 14 Teilnehmer bewältigten die Anforderungen für das Rettungsschwimmabzeichen in Gold. 1235 Stunden wurden für Ausbildung und Übungen aber auch für Einsatzdienste und Tauchen aufgewandt. Bei dem Rettungswachdienst am Silbersee waren 124 Teilnehmer insgesamt rund 7465 Helferstunden lang aktiv. Es waren 72 sogenannte Hilfeleistungen bei Personen erforderlich, davon drei Rettungen vor dem Ertrinken. Zum Glück überlebten alle. Zum Jahresende hatte die DLRG-Ortsgruppe Langenhagen 529 Mitglieder. 253 davon sind Kinder.

Von Patricia Chadde