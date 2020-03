Hannover

Bei einem Unfall in Langenhagen ist am Montagnachmittag ein Notarztfahrzeug umgekippt. Die Besatzung musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug war gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Westfalenstraße/Am Pferdemarkt von einem BMW gerammt worden. Der Fahrer des BMW blieb unversehrt.

Nach Angaben der Polizei war das Notarztfahrzeug der Johanniter-Unfallhilfe auf dem Weg zu einem Einsatz nach Garbsen. Dabei hatte die Besatzung das Blaulicht eingeschaltet. Das Martinshorn war Zeugenangaben zufolge nicht eingeschaltet. An der Kreuzung fuhr der Notarztwagen bei Rot weiter. Dabei wurde er von dem BMW, der von links kam, an der Fahrerseite gerammt. Der Wagen der Johanniter kippte auf die Beifahrerseite und blieb liegen. Ersten Schätzungen zufolge ist bei dem Unfall ein Schaden von rund 40.000 Euro entstanden. Ein Gutachter der Dekra war an der Unfallstelle, um die Daten des Notarztfahrzeugs auszulesen. Experten können daraus ablesen, ob das Martinshorn eingeschaltet war, oder nicht. Die Kreuzung war wegen der Unfallaufnahme rund 90 Minuten gesperrt.

Von Tobias Morchner