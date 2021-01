Langenhagen

Bei der Bund-Länder-Beratung hatten die Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Kanzlerin am Dienstag beschlossen, dass die Kindertageseinrichtungen vorerst für den Zeitraum vom 11. bis 31. Januar in das sogenannte Szenario C wechseln.

Diese Elterngruppen können die Betreuung in Anspruch nehmen

Dies bedeutet, dass die Kitas grundsätzlich geschlossen sind und stattdessen eine Notbetreuung anbieten. Die Notbetreuung soll, wie bereits im Frühjahr 2020, unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten „auf das notwendige und epidemiologisch vertretbare Maß begrenzt werden und bis zu circa 50 Prozent der bisherigen Gruppengröße ermöglichen“, teilte Langenhagens Stadtsprecherin Sabine Mossig am Freitag mit.

Nach der neuen Corona-Verordnung, die voraussichtlich am Montag, 11. Januar, in Kraft tritt, sollen in der Notbetreuung in kleinen Gruppen nur bestimmte Kinder aufgenommen werden. Mindestens ein Erziehungsberechtigter muss in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse tätig sein. Ebenfalls aufgenommen werden Kinder, bei denen ein Unterstützungsbedarf, insbesondere ein Sprachförderbedarf, besteht oder die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig werden. Entscheidend dafür ist der Paragraf 64 Absatz 1 Satz 1 des Niedersächsischen Schulgesetzes.

Außerdem sollen Kinder in besonderen Härtefälle, zum Beispiel wenn die Betreuung aufgrund einer Entscheidung des Jugendamtes zur Sicherung des Kindeswohls erforderlich ist, bei der Notbetreuung zugelassen werden.

Formulare stehen auf der Homepage der Stadt bereit

Für die Betreuung in einer Notgruppe werden Gebühren fällig. Den Eltern, die keinen Notgruppenplatz erhalten oder die sich dafür entscheiden, ihr Kind in der Zeit der Kitaschließung nicht betreuen zu lassen, werden die Kitagebühren erlassen beziehungsweise erstattet. Kündigungsmöglichkeiten für das Hortangebot – außerhalb der in der Kitasatzung festgelegten Kündigungsfristen – werden in Langenhagen bis zum Ende des Kitajahres 2020/2021 flexibel geregelt.

Eltern aus Langenhagen, die eine der genannten Kriterien erfüllen, können ihren Bedarf auf einen Platz in einer Kita Notgruppe in ihrer Einrichtung anmelden. Formulare zum Herunterladen stehen auf der Internetseite der Stadt Langenhagen auf www.langenhagen.de/kita-notbetreuung zur Verfügung. Die ausgefüllten Formulare können die Eltern dann per E-Mail an ihre Kita schicken oder dort persönlich abgeben.

Für Fragen stehen die Mitarbeiter des Jugendamtes der Stadt Langenhagen ab Montag, 11. Januar, unter Telefon (0511) 73079-740, -741 und -820 zur Verfügung.

Von Frank Walter