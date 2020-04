Langenhagen

Wer in diesen unruhigen Zeiten Sehnsucht nach einem stillen Gebet in einer Kirche hat, kann dafür am kommenden Sonntag, 19. April, einige, wenn auch nur wenige Gotteshäuser in Langenhagen nutzen: Die evangelisch-lutherische Emmausgemeinde öffnet die Kirche am Sonnenweg am Sonntag von 10 Uhr bis 12 Uhr. Ein Mitglied des Kirchenvorstandes wird darüber wachen, dass die Besucher während ihres Besuches der Kirche alle pandemiebedingten Auflagen erfüllen werden.

Auch die evangelisch-lutherische Matthias-Claudius-Kirche an der Walsroder Straße öffnet am Sonntag: Zugänglich ist die Kirche zwischen 10 Uhr und 11 Uhr. Die katholische Liebfrauenkirche an der Karl-Kellner-Straße ist wochentags für maximal zwei Personen gleichzeitig von 9 Uhr bis 15 Uhr geöffnet; die katholische Zwölf-Apostel-Kirche am Weserweg wochentags von 8 Uhr bis 13 Uhr. Auch dort dürfen zeitgleich höchsten zwei Personen gleichzeitig in der Kirche sein und müssen dabei auf den Mindestabstand achten. Die übrigen Gemeinden halten ihre Kirche geschlossen oder prüfen noch, wie sie die Auflagen sicherstellen können.

Anzeige

Lesen Sie auch: Kirchenkreis zieht positives Fazit aus Corona-Aktionen

Weitere HAZ+ Artikel

Von Rebekka Neander