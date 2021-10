Langenhagen

Die Stadt Langenhagen wird das Vorhaben der Enercity Netz GmbH zum Bau einer großen Bodenaufbereitungsanlage an der Westfalenstraße unterstützen. Allerdings soll es auf Betreiben der Ratsgruppe Grüne/Unabhängige eine umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung geben – und zwar in Form eines Bebauungsplanverfahrens, das bislang nicht vorgesehen war.

Siebe trennen verschiedene Bodenbestandteile

Die Tochtergesellschaft des hannoverschen Energieversorgers möchte auf einem eigenen Grundstück gegenüber dem Reemtsma-Werk Langenhagen ein Projekt mit Bedeutung weit über die Stadtgrenzen hinaus verwirklichen. Mehr als 100.000 Tonnen Material soll die geplante Anlage zur Bodenaufbereitung jedes Jahr bewältigen, 13.000 Tonnen soll das Lager aufnehmen können.

Gesiebt werden soll Material, das entweder von Enercity Netz selbst stammt, aber auch von der Stadt Langenhagen und weiteren Kunden. Der Bodenaushub fällt bei Instandhaltungsarbeiten an und darf nach Leitungsarbeiten nicht ohne weiteres wieder zurück in die Gräben geschüttet werden. Beim Sieben an der Westfalenstraße sollen Schadstoffe von unbelasteten Bestandteilen getrennt werden. Im Anschluss wird das Material analysiert und kann dann größtenteils wiederverwendet werden. Belastete Anteile kommen gegen Bezahlung auf eine Deponie.

Unternehmen rechnet mit 35 Lkw pro Tag

Die Enercity Netz GmbH als Betreiberin der Versorgungsnetze für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme in der Region Hannover rechnet mit 35 Lastwagen pro Tag, die das 10.000 Quadratmeter große Gelände anfahren und wieder verlassen werden – das macht 70 Fahrten mit 40-Tonnern pro Tag, deren Fahrer die nahe Flughafenstraße nutzen sollen.

Das Prinzip, das weitgehend unbelasteter Bodenaushub gesiebt und ortsnah wiederverwendet wird, empfindet die Ratsgruppe Grüne/Unabhängige eigenen Angaben nach als sinnvoll – anders als die Alternative, solchen Aushub über größere Entfernungen zu transportieren und dauerhaft zu lagern. Dies sei „ökologisch nicht zu vertreten“. Die Gruppe hat sogar eigens eine solche Anlage in Osnabrück besichtigt, die bei der ersten Vorstellung der Pläne im Langenhagener Stadtplanungsausschuss im Juli in einem kurzen Film gezeigt worden war, und hält sie für zweckmäßig.

Rund 100.000 Tonnen Bodenmaterial aus dem Leitungsbau soll die Anlage pro Jahr sieben und so aufbereiten. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Nicht anfreunden kann sich die Ratsgruppe allerdings damit, dass die Öffentlichkeit beim Bauleitplanverfahren für die Bodenaufbereitungsanlage weitgehend außen vor bleiben soll. Auf ihr Betreiben hin sprach sich der Stadtplanungsausschuss nun einstimmig dafür aus, dass die Stadt zusätzlich zur ohnehin beabsichtigten Änderung des Flächennutzungsplanes auch ein Änderungsverfahren für den Bebauungsplan (B-Plan) in die Wege leiten soll.

„Das Wesentliche für uns ist eine vernünftige Öffentlichkeitsbeteiligung“, sagte Wilhelm Behrens (Die Unabhängigen) – und dafür brauche es das B-Plan-Verfahren. Dabei könnten alle Aspekte wie insbesondere Betriebslärm, Anlieferverkehr sowie der naturschutzrechtliche Ausgleich für die dicht bewachsene Grünfläche mit rund 100 Bäumen öffentlich diskutiert werden.

Weiteres Verfahren soll keine Verzögerung mit sich bringen

Für die Enercity Netz GmbH, die ihre Anlage auch nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz vom Gewerbeaufsichtsamt Hannover genehmigen lassen muss, soll das weitere Verfahren nach Auskunft des Ersten Stadtrats Carsten Hettwer keine Verzögerung bedeuten: In der Zeit, die die Änderung des Flächennutzungsplanes benötige, werde man auch das Bebauungsplanverfahren hinbekommen, so Hettwers Einschätzung. Möglicherweise wird noch rund ein Jahr vergehen, bis für die große Bodenaufbereitungsanlage an der Westfalenstraße die planerischen Voraussetzungen geschaffen sind.

Von Frank Walter