Langenhagen

Passanten haben am Freitag, 10. Dezember, gegen 20.30 Uhr an der Berliner Allee einen 65-jähriger Radfahrer in einer Baustellengrube aufgefunden und die Polizei alarmiert. Der schwer verletzte Mann war zuvor offenbar hineingestürzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei konnte den Mann nicht weiter befragen, allerdings einem Atemalkoholgeruch bemerkt. Die Beamten hegen daher den Verdacht, dass der Mann betrunken war und selbst mit seinem Fahrrad in die Grube gefahren ist. Im Krankenhaus wurde dem 65-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Von Sebastian Stein