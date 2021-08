Langenhagen

Zuhören, nachfragen, mitreden und sich eine eigene Meinung bilden: Im Vorfeld der Kommunalwahl am Sonntag, 12. September, lädt die Offene Gesellschaft Langenhagen die Bürgermeisterkandidaten zu einer kommunalpolitischen Diskussion ein. Die Langenhagener Initiative versammelt am Freitag, 27. August, ab 17 Uhr die Bewerber für das Amt der Verwaltungschefin oder des Verwaltungschefs auf der Bühne im Rathausinnenhof und gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Pläne vorzustellen.

Junger Co-Moderator will junge Themen ansprechen

Was ist Ihnen das Ehrenamt in Langenhagen wert? Welche Ideen haben Sie, um die Themenfelder Soziales und Wohnungsbau voranzubringen? Welche Antworten haben Sie auf die drängenden Fragen des Klimaschutzes und eines alternativen Mobilitätskonzeptes? Werden Sie, sollten Sie Bürgermeister werden, den begonnenen Weg der Integration von geflüchteten Menschen fortsetzen? Was werden Sie für ein respektvolles Miteinander in unserer Stadt tun?

Diese und weitere Impulsfragen werden Caroline von Blanckenburg und Andrea Hesse von der Offenen Gesellschaft Langenhagen den Kandidaten stellen. Julius Richter wird als Co-Moderator explizit die Perspektive junger Menschen einbringen. Der 21-jährige Langenhagener ist Lehramtsstudent mit dem Fach Politik, er engagiert sich ehrenamtlich bei der Johanniter-Unfallhilfe und hat bereits Erfahrung in der Moderation kommunalpolitischer Veranstaltungen. Er werde auch die Themen Jugend und Bildung in den Blick nehmen, kündigt er an – insbesondere Erstwählerinnen und -wähler, die bei Kommunalwahlen ab dem Alter von 16 Jahren wahlberechtigt sind, dürfte das interessieren.

Der Eintritt zu der Veranstaltung im Rathausinnenhof ist frei. Interessierte sind eingeladen, den Kandidaten der verschiedenen Parteien und Gruppen zuzuhören und sich auch selbst an der Diskussion zu beteiligen.

Von Frank Walter