Ungewöhnlicher Trubel an der Langenhagener IGS am Montagvormittag: Der SPD-Kanzlerkandidat und derzeitige Vizekanzler Olaf Scholz sowie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) statteten der Schule zum 50. Geburtstag einen Besuch ab. Die Schülerinnen und Schüler sparten in der Diskussion nicht mit kritischen Fragen zu Klima und Corona.