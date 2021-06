Langenhagen

Das Projekt „Gesund im Quartier – Gesundheitsprävention für Seniorinnen und Senioren“ des Nachbarschaftsvereins Win läuft in Langenhagens Stadtteil Wiesenau bereits seit einiger Zeit. Nun folgt ab Donnerstag, 10. Juni, eine jeweils zweistündige Onlineabendreihe via Zoom zum Thema „seelische Gesundheit“. Auf das Angebot für Menschen ab 65 Jahren macht Anna-Marie Eichhorn vom Verein Win aufmerksam.

Dabei geht es an fünf Abenden im zweiwöchentlichen Rhythmus jeweils um 18 Uhr um die Selbstfürsorge, Stressreduktion und den konstruktiven Umgang mit Krisensituationen. Denn all das sei für das psychische Wohlbefinden besonders wichtig, betont Eichhorn. „Im Projekt ,Gesund im Quartier‘ ist der Aspekt des psychischen Wohlbefindens ein wichtiger Schwerpunkt.“

Teilnehmer sollen Kompetenzen selbst entdecken

„Hat jemand die oben genannten Kompetenzen in sich noch nicht entdeckt, kann der Alltag in diesen Situationen sehr schwer fallen“, berichtet Eichhorn als Koordinatorin des Projekts. In der Abendreihe stellt nun Ulrike Baumann, Heilpraktikerin in der Psychotherapie, körpertherapeutische und kreative Methoden vor, mit denen die psychische Gesundheit gefördert werden kann. Dabei würden Möglichkeiten eröffnet, wie die Inhalte im Nachhinein selbstständig angewendet werden können, um belastenden und herausfordernden Gefühlen und Situationen wie etwa Trauer, Angst, Anspannung sowie Stress- und Konfliktsituationen konstruktiv zu begegnen und die Handlungsmöglichkeiten in diesen Bereichen zu erweitern.

„Ziel ist es, Selbstwirksamkeit zu erfahren und das persönliche Handlungsspektrum zu erweitern, um dadurch mehr Flexibilität und Stabilität im Alltag zu erlangen“, ergänzt Referentin Baumann. Ein gemeinsamer, regelmäßiger Austausch soll so entstehen.

Eine Einweisung in das digitale Konferenzportal Zoom ist vorher im Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11, möglich. Dort können sich Interessierte auch kostenlos ein Tablet ausleihen. Interessierte können sich telefonisch unter (0511) 12261713 oder per E-Mail an eichhorn@wine-v.de anmelden.

Von Sven Warnecke