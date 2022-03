Das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ ist ein Förderprogramm des Niedersächsischen Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung. Das Land unterstützt mit 117 Millionen Euro die Innenstadtentwicklung, davon gehen 1.090.000 Millionen Euro an die Stadt Langenhagen. Ziel des Programms ist es, bei der Bewältigung der Pandemiefolgen in den Innenstädten zu helfen. Konkret sollen Kommunen dabei unterstützt werden, ihre Innenstädte zukunftssicher zu gestalten. Das kann über neue Geschäftsmodelle, veränderte Nutzungen in der Innenstadt, Projekte für bessere Aufenthaltsqualität, Klimaschutzanpassungen oder nachhaltige Verkehrskonzepte erfolgen.