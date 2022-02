Langenhagen

Zum ersten Mal in diesem Jahr betritt das Ensemble Operamobile wieder die Bühne in Langenhagen. Der Musikalische Salon gibt sein Comeback im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel am Dienstag, 8. März. Die Vorstellung „Karneval in Venedig“ beginnt um 15 Uhr.

Es gibt von Köln bis Rio de Janeiro viele berühmte Karneval-Städte. Aber der venezianische Karneval war, ist und bleibt etwas ganz Besonderes. Die ganze Stadt bildet mit ihrer fantastischen Geschichte und ihrer ungeheuren Ausstrahlung das perfekte Bühnenbild für den Karneval. Kein Wunder, dass Venedig zum Sehnsuchtsort für Millionen Menschen wurde. Diese Atmosphäre will Operamobile in Krähenwinkel zum Klingen bringen. Es sind viele Mitwirkende dabei, außerdem das neu gegründete Seniorenensemble Walzerflash. Und auch das Publikum wird wie immer in die Programmgestaltung mit einbezogen.

Zum Musikalischen Salon gibt es Kaffee und Kuchen

Der Eintritt zum Musikalischen Salon beträgt 25 Euro. Die ermäßigten Tickets kosten 20 Euro. Die Preise verstehen sich inklusive Kaffee und Kuchen (Beginn um 13.30 Uhr). Eintrittskarten gibt es unter den Telefonnummern (0511) 21359068 oder (0511) 779074, Informationen auch per E-Mail an wunderzauber@yahoo.com sowie auf der Homepage www.operamobile.de. Die Veranstaltung findet unter den tagesaktuellen Hygieneregeln statt.

Von Stephan Hartung