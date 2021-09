Krähenwinkel

Der „Musikalische Salon Langenhagen“ ist zurück. Die beliebte Operettenreihe musste eine coronabedingte Pause einlegen. Nun kann das Ensemble „Operamobile“ aus Bad Münder, das in den vergangenen Jahren im Festsaal im Eichenpark in Langenhagen und im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel (DGH) viele Auftritte hatte, wieder die Besucher erfreuen. Im DGH besteht dazu am Mittwoch, 15. September, ab 15 Uhr die Gelegenheit.

Das Ensemble lädt alle Gäste auf das „Operetten-Traumschiff“ ein und entführt diese auf eine turbulente Musik-Reise rund um das Mittelmeer. Beginnend im Hafen Almunecár Granada führt die Reise über Barcelona, St. Tropez und Sardinien bis zur Amalfiküste. Kapitän Flavio alias Tadeusz Galczuk und seine Chefhostess Marita alias Bettina Delius samt Crew haben dabei alle Hände voll zu tun, um das illustre Geschehen an Bord und ihre eigenen Gefühle im Griff zu behalten.

Kaffeetafel gehört wie immer dazu

Die Musik begleitet die Fahrt mit einer Fülle an bekannte Melodien, darunter Stücke aus Operette, Oper und Chanson – beispielsweise von Johann Strauß, Emmerich Kálmán, Eduard Künneke und Andrew Lloyd Webber. Dazu bietet Operamobile neue Kompositionen an – ganz speziell für dieses Stück von der Hamburger Komponistin Christine K. Brückner geschrieben.

Der Eintritt kostet 24 Euro auf allen Plätzen, die ermäßigten Tickets kosten 22,50 Euro. Kinder haben bis zu einem Alter von zwölf Jahren freien Eintritt. Obligatorisch und inklusive sind Kaffee und Kuchen. Die Kaffeetafel ist ab 13.30 Uhr eröffnet. Es gibt einen Kartenvorverkauf im Dorfgemeinschaftshaus unter Telefon (0511) 53913063. Für Reservierungen und weitere Informationen ist die Rufnummer (0511) 21359068 geschaltet.

Von Stephan Hartung