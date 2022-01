Langenhagen

Mit Anja Ananieva hat eine Mitarbeiterin des Ophelia Beratungszentrums für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung an einem internationalen Projekt teilgenommen. Ananieva berät Betroffene fortan auch in ihrer Muttersprache Russisch. Vielen Frauen falle es leichter, in der Muttersprache über das Erlebte zu sprechen, berichtet die Beraterin. Häufig müssten sonst Dolmetscherinnen eingesetzt werden. Doch wenn die Beraterin selbst den kulturellen Hintergrund kenne und direkt mit der betroffenen Frau sprechen könne, sei das doch etwas anderes, meint Ananieva.

Auswärtige Amt finanziert Projekt „FemUnion“

Auf dem Internetportal „FemUnion“ unter www.crisiscenter.ru/femunion erhalten russischsprachige Frauen, die in Deutschland leben und von Gewalt betroffen sind, erste Informationen. Beraterinnen aus Russland, der Ukraine, Belarus und Deutschland haben sich mit Unterstützung des Berliner Vereins für Kultur- und Bildungsprojekte (KuBiPro) und der NGO „Krisenzentrum für Frauen in St. Petersburg“ dort zusammengeschlossen. Finanziert wird das Netzwerk vom Auswärtigen Amt im Rahmen des Programms „Östliche Partnerschaft und Russland“.

Auf der Website können sich Beraterinnen austauschen und Kooperationen schließen. Zusammen sollen dabei ethische Grundsätze für die Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen erarbeitet und gemeinsame Standards in der Beratung entwickelt werden. Ophelia ist im Internet unter www.ophelia-beratungszentrum.de erreichbar. Das Beratungszentrum in Langenhagen ist unter Telefon (0511) 7240505 und per E-Mail an info@ophelia-beratungszentrum.de zu erreichen. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr.

Von Sven Warnecke