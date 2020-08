Godshorn

Noch dauern in Niedersachsen die Schulferien drei Wochen. Damit pausiert aktuell auch der pädagogische Mittagstisch Satt & Schlau – ein Projekt der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten in Kooperation mit der Grundschule Godshorn. Doch zum Start ins neue Schuljahr soll auch das über Spenden finanzierte Projekt für benachteiligte Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren wieder im Normalbetrieb laufen.

Diakonin kommt zur Betreuung in die Godshorner Grundschule

Wegen der Corona-Pandemie, in der Schulen geschlossen waren und Unterricht nicht im Regelbetrieb möglich war, musste der Mittagstisch sieben Wochen lang pausieren. Gleich zum Neustart der Schule ging es auch mit Satt & Schlau weiter – mit einer Betreuung durch Diakonin und Sozialpädagogin Yvonne Lippel in der Schule, direkt nach dem Unterricht. Sie kümmerte sich um die Schüler in kleinen Gruppen und tageweise versetzt – je nachdem, wann die Kinder Unterricht in der Schule hatten. „Man konnte den Kindern schon anmerken, wie erleichtert sie über etwas Normalität waren. Allerdings war auch ganz schnell klar, wie viele Aufgaben liegen geblieben sind und was alles aufzuarbeiten war“, berichtet Lippel jetzt.

Die Diakonin erinnert sich: Fast täglich waren Gespräche notwendig, in welcher Form man den Mittagstisch anbieten konnte. „Immer wieder wurde die Situation neu überdacht, vor allem, weil nach und nach auch die weiteren Jahrgänge in die Schule zurückkehrten.“ Dadurch wurde der Platz geringer, weil mehr Schüler vor Ort waren. Diese Gespräche werden sich in den nächsten Wochen fortsetzen. Denn nach den Ferien soll auch bei Satt & Schlau wieder der Regelbetrieb starten.

Alle Teilnehmer sollen Maske tragen

„Wir wollen das Angebot wieder in die normalen Bahnen lenken“, sagt Falk Wook, Pastor der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten. Zum Angebot zähle auch das Team mit rund zehn Ehrenamtlichen, die weiterhin zur Verfügung stehen. Denn es bedarf eines Konzepts, um vor allem die Vorgaben mit Abständen einzuhalten. „Wir werden uns da an die Maßnahmen halten, die auch in der Schule umgesetzt werden“, sagt Wook und denkt dabei nicht nur an die Abstände, sondern auch an das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. „In der Schule hat sich das Aufsetzen von Masken auf den Fluren bewährt.“ Damit sich die Kinder nicht sonderlich umstellen müssen, werde man dies bei Satt & Schlau auch so übernehmen.

Satt und Schlau in mehreren Räumen?

Bezüglich der Abstände rechnet Wook damit, „dass wir bei uns eventuell noch einen Puffer einbauen, um zusätzlichen Platz zu ermöglichen“. In der Scheune der Kirchengemeinde, wo es das Mittagsangebot gibt, könne man sich auf mehrere Räume verteilen, so dass kein gesonderter Zeitplan nötig sei, um Begegnungen zu vermeiden. Die Größe der Scheune hat noch einen weiteren Vorteil. „So könnten wir auch unsere Ehrenamtlichen noch besser voneinander trennen“, sagt der Pastor.

Aus all diesen Gründen hat der Pastor auch keine Sorge wegen einer Fortsetzung des pädagogischen Mittagstischs, den 18 Kinder nutzen. „Wir werden das Angebot wieder aufnehmen, so wie wir es alle kennen. Die Kinder haben gelernt, wie sie mit der neuen Situation umgehen müssen“, sagt Wook und betont, „dass auch in finanzieller Hinsicht alles geklärt ist“. Denn selbst wenn es an den Schulen nach den Sommerferien doch keinen Regelbetrieb gibt – Erfahrungen, wie es trotzdem klappt, haben sie bei Satt & Schlau in den Wochen vor den Sommerferien reichlich gesammelt.

Von Stephan Hartung