Godshorn

Nach und nach lockert die Politik die Corona-Beschränkungen. Bereits seit Januar werden in Godshorn bei dem aus Spenden finanzierten pädagogischen Mittagstisch „Satt & Schlau“ wieder einige Kinder jahrgangsweise einmal wöchentlich in der Grundschule Godshorn am Rährweg betreut.

„Zunächst ließ die Corona-Lage nichts anderes zu“, berichtet Pastor Falk Wook, der trotz der Zwangspause weiter auf Spenden setzt. Dabei erhalten benachteiligte Grundschüler nicht nur professionelle Hilfe bei den Hausaufgaben, sondern auch eine warme Mahlzeit. „Ohne Spendengeld könnte das Projekt ,Satt & Schlau‘ nicht bestehen“, betont der Pastor.

Nach den Sommerferien wird wieder durchgestartet

Demnächst startet der pädagogische Mittagstisch wieder mit der Arbeit, derzeit laufen noch die Vorbereitungen von Schulleiterin Andrea Kunkel und den ehrenamtlichen Helfern Ulrike Lackner und Yvonne Lippel mit den Grundschülern Arin, Rania und Konstantinos. Quelle: privat

Seinen Angaben zufolge bleibt es trotz der aktuell niedrigen Inzidenzwerte vorerst auch dabei. Das sei nach Absprache mit dem Kirchenvorstand und Schulleiterin Andrea Kunkel so entschieden worden. Bis zu den Sommerferien soll das so gehandhabt werden. Denn die Kinder dürfen sich in der Schule noch nicht mischen. Außerdem soll vermieden werden, dass sie dies dann am Nachmittag bei dem pädagogischen Mittagstisch – ein Projekt der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten in Kooperation mit der Grundschule Godshorn – tun. Dieses gibt es nun bereits seit 2010.

Doch zum Start ins neue Schuljahr soll auch das Projekt für die bis zu 20 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren wieder im Normalbetrieb laufen. Aktuell unterstützen Diakonin und Sozialpädagogin Yvonne Lippel sowie die Ehrenamtliche Ulrike Lackner bei „Satt & Schlau“ die Kinder bei ihren Hausaufgaben und holen mit ihnen versäumte Inhalte nach.

Ehrenamtliche sind inzwischen geimpft

Dennoch ist nun ein nächster Schritt geplant, kündigt Wook an. Mittlerweile sind seinen Angaben zufolge alle Ehrenamtlichen des sozialen Projekts geimpft. Sie werden nun in Absprache mit den Lehrkräften auch tageweise in die Schule kommen und die Kinder während des Unterrichts begleiten.

„Dies bedeutet nicht nur etwas mehr Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler“, betont der Pastor der Kirchengemeinde. Denn so erhielten auch die Ehrenamtlichen die Möglichkeit, sich langsam wieder in die Arbeit mit den Kindern einzufinden und darüber hinaus auch den Schulalltag kennenzulernen.

„Dies ist sicherlich für alle Beteiligten eine großartige Möglichkeit, um die Lebenswelt der Kinder noch einmal aus einem anderen Blickwinkel wahrzunehmen,“ betont Diakonin Lippel. Nach den Sommerferien soll es dann endlich ganz normal mit der Betreuung beim pädagogischen Mittagstisch „Satt & Schlau“ weitergehen.

Von Sven Warnecke