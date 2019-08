Langenhagen

Der Parkplatz am Wietzepark ist von Montag bis Donnerstag, 5. August bis 8. August, gesperrt. Die Stadt Langenhagen lässt in dieser Zeit die Fahrbahn des Reuterdamm auf Höhe der Parkplatzauffahrt sanieren. Sie ist deshalb nicht passierbar. Wer den Park besuchen möchte, sollte zu Fuß kommen, auf das Fahrrad umsteigen oder den Parkplatz der benachbarten Gastronomie nutzen. Entlang der Zufahrt zum Hufeisensee ist indessen absolutes Halteverbot. Darauf weisen insbesondere die Rettungskräfte hin. Auf dem Reuterdamm leitet die Stadt den Verkehr an der Baustelle vorbei.

Von Rebekka Neander