Die Dürre der vergangenen Tage hat einen zweiten Flächenbrand innerhalb weniger Stunden entfacht: Nachdem die Kaltenweider Feuerwehr am Nachmittag etwa 200 Quadratmeter Grünfläche auf der Höhe des Kiebitzkruges löschen musste, setzte am späten Abend der Bewohner eines Hochhauses am Brinker Park einen Notruf ab. Er hatte vom Balkon seiner Wohnung im elften Stockwerk nahe des Parkes Feuerschein entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. „Wir gingen zunächst von einer brennenden Strohmiete aus“, sagte Feuerwehrsprecher Stephan Bommert am Mittwoch dieser Zeitung, „das wäre ein abendfüllender Einsatz geworden.“

Als die Langenhagener Feuerwehr jedoch am Brinker Park angekommen war und dort nach dem Brandort suchte, kam den Einsatzkräften ein Spaziergänger samt Hund entgegen. „Der fragte uns, ob wir ein Feuer suchten“, berichtet Bommert. Auf die Bestätigung der Einsatzkräfte erhielten diese eine knappe Antwort: „Das ist da dahinten. Das habe ich schon ausgetreten.“ Weil sich im trockenen Boden noch kleinste Glimmreste befangen, löschte die Feuerwehr „den Quadratmeter“ mit 200 Litern Wasser ab. Alles im allem, so Bommert noch immer hörbar erfreut, sei dies ein begrüßenswerter Einsatz gewesen.

Von Rebekka Neander