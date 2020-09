Langenhagen

Mit einem Großaufgebot sind Feuerwehr, Rettungsdienst, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) und Polizei am Sonnabend an den Silbersee in Langenhagen ausgerückt. Nach Auskunft von Polizeisprecherin Jessika Niemetz hatten zwei Passanten unabhängig voneinander um kurz nach 20 Uhr Alarm geschlagen, da sie der Meinung waren, im Bereich des Nordufers in der Nähe der Strandbar einen Menschen in Not gesehen zu haben. Sie berichteten von einem menschlichen Arm oder Beim an der Oberfläche des Gewässers, sagte die Polizistin.

Unter Leitung von Langenhagens Feuerwehr-Zugführer Marcel Hofmann waren 92 Einsatzkräfte, darunter auch Taucher, vor Ort. „Unmittelbar nach dem Eintreffen wurde das Suchgebiet festgelegt“, beschreibt Langenhagens Feuerwehrsprecher Stephan Bommert das Prozedere. Da die Passanten den Bereich des Verschwindens recht gut beschreiben und definieren konnten, wurde das Areal mit zwei Leinen vom Ufer aus optisch eingegrenzt.

Suche nach mehr als einer Stunde abgebrochen

In den ersten Minuten suchten Einsatzkräfte parallel das Ufer ab. Die Kräfte der Ortsfeuerwehren Krähenwinkel und Langenhagen ließen ihre Boote ins Wasser, gleichzeitig wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Parallel stiegen auch die Taucher der DLRG Krähenwinkel und Langenhagen in den See. Im weiteren Verlauf ergänzten Taucher aus Lehrte und Lohnde die Suche. Auch das Boot der Ortsfeuerwehr Isernhagen HB war im Einsatz. Die fünf Taucher suchten bis etwa 30 Meter vom Ufer entfernt und in circa zwei Meter Tiefe den Seegrund ab. Die Sicht unter Wasser sei mit etwa 1,5 Metern von den Tauchern als gut beschrieben worden, sagt Bommert.

Großeinsatz am Silbersee: Insgesamt waren 92 Einsatzkräfte vor Ort. Quelle: Frank Tunnat

Nach mehr als einer Stunde wurde Suche gegen 21.25 Uhr erfolglos abgebrochen. „Ab diesem Zeitpunkt ist ausgeschlossen, dass eine Person beim Auffinden noch erfolgreich reanimiert werden kann“, sagt Bommert.

Polizei hat keinen Hinweis auf Vermissten

Polizeisprecherin Niemetz hat auch am Sonntag noch keinen Hinweis darauf, dass im See möglicherweise doch ein Schwimmer untergegangen sein könnte. Es sei auch keine Bekleidung am Ufer gefunden worden, außerdem gebe es keinen Hinweis auf einen Vermissten. Deshalb vermutet die Polizei, dass sich die Passanten möglicherweise geirrt und eine optische Täuschung wahrgenommen haben.

Zur Galerie Passaten hatten die Retter alarmiert – die Polizei ist mittlerweile von einer optischen Täuschung überzeugt.

Immer wieder kommt es im Langenhagener Silbersee zu Großeinsätzen der Lebensretter. Erst im August wurde ein 22-Jähriger nach einem Streit mit Freunden im See als vermisst gemeldet worden. Die alarmierten Retter entdeckten den Schwimmer schließlich in der Mitte des Gewässers – zum Glück wohlbehalten. Tragisch verlief indes einen Monat vorher die Suche nach einem 40 Jahre alten Mann aus Hannover-Stöcken. Der Familienvater hatte zunächst einen in Schwierigkeiten steckenden Schwimmer noch gerettet und war dann selbst untergegangen. Die Helfer konnten ihn nur noch tot vom Grund des Sees bergen.

Von Sven Warnecke