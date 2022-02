Engelbostel

Rainer Müller-Jödicke hat es sich gemütlich gemacht. Der Pastor der Martinskirchengemeinde Engelbostel-Schulenburg sitzt in einem Sessel in seinem Büro.  Neben ihm auf einem kleinen Tisch: Ostfriesischer Tee. Mit Milch und Zucker. Im Regal dahinter läuft ein Radio, auf NDR 1 Niedersachsen ist gerade seine plattdeutsche Andacht aus der Reihe „Dat kannst mi glööven“ zu hören – das Buch, das der Pastor in der Hand hält, trägt den gleichen Titel.

Im Anschluss an die Andacht steht Müller-Jödicke für Anrufe von Hörern bereit, auch deswegen befindet sich ein Telefon schon in Reichweite und neben der Koppke (plattdeutsch für: Tässchen).

Seit 17 Jahren gehört Müller-Jödicke zu einem Team von 25 Pastoren aus dem Sendegebiet, die für NDR 1 die Radioandachten einsprechen. Jeder Pastor ist zweimal im Jahr dran. Zuletzt war Müller-Jödicke im November an der Reihe, nun also Mitte Februar. Die Landeskirche in Hannover hat nahe der Marktkirche ein Büro, wo die Radioandachten koordiniert und bearbeitet werden.

Im Januar hat Müller-Jödicke seine Texte im NDR-Funkhaus am Maschsee eingesprochen. In der vergangenen Woche waren seine fünf jeweils 90-Sekunden-Andachten von montags bis freitags um genau 14.17 Uhr auf NDR 1 zu hören.

Rainer Müller-Jödicke spricht einen Text im NDR-Funkhaus ein. Quelle: privat

Für den aus Aurich stammenden Ostfriesen ist die Vorbereitung kein Problem. „Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Plattdeutsch und hochdeutsch“, sagt er und lacht. Seine zweite Examensarbeit im Vikariat trug auch den Titel „Platt aber nicht platt“. Dennoch, so sagt der 44-Jährige, müsse er auch mal zum Wörterbuch greifen. Denn wie in jeder Sprache gibt es auch im Plattdeutschen Dialekte und damit Unterschiede – in diesem Fall zwischen dem Ostfriesischen und dem Ostfälischen Plattdeutsch. Während der Ostfriese also aus einem „Koppke“ seinen Tee trinkt, spricht man in hiesigen Breitengraden von einer „Tass“.

Weil Rainer Müller-Jödicke also seit 17 Jahren zum Team der Radiokirche gehört und demnach seitdem rund drei Dutzend Andachten geschrieben hat – da stellt sich die Frage: Gehen ihm nicht irgendwann die Ideen aus? „Nein“, sagt der Geistliche und lacht, „denn ich habe ja die Schule als wichtigste Inspirationsquelle.“ Durch seinen Religionsunterricht höre er viele Geschichte.

Gott hat kein Bett und muss immer aufpassen

Beispiel: Grundschüler haben ihm erzählt, wie der Himmel eingerichtet ist. Eine üppige Möbelausstattung mit Tischen und Stühlen. Vor allem mit zahlreichen Betten, weil im Himmel viel los ist. Nur Gott hat kein Bett, so die Kinder, denn der schläft nicht und muss auf alles aufpassen. „Das sind tolle Erzählungen, aus denen ich dann, natürlich nach Rücksprache mit den Kindern und deren Eltern, eine Andacht schreibe“, sagt Müller-Jödicke und berichtet von glücklichen Gesichtern. „Es kam schon vor, dass die Leute mit ihren Autos an mir vorbeifahren, die Fensterscheibe runterlassen und mir freudig berichten, dass sie die Andacht gehört haben.“

Ebenfalls Inspiration erhält er aus direkten Gesprächen mit den Hörerinnen und Hörern. Denn während einer Andachtswoche ist der Donnerstag der traditionelle Termin für Anrufe. Rund 40 Minuten lang können sich die Hörer im Anschluss an die Ausstrahlung der Andacht bei Müller-Jödicke melden. Weil es sich dabei natürlich auch um persönliche und oft seelsorgerische Gespräche handelt, ist die Redaktion zu diesem Zeitpunkt nicht mit dabei.

Das ist die Plattdeutsch-Andacht auf NDR 1 Was das Wort zum Sonntag im Fernsehen, ist im Radio bei NDR 1 Niedersachsen die plattdeutsche Andacht. Der Sender räumt dieser Tradition und damit seinen Hörerinnen und Hörer einen großen Platz ein – wenn auch werktags nur für 90 Sekunden. Die Plattdeutsch-Andachten gibt es schon lange, sie haben sich jedoch verändert. „Vor 50 Jahren haben die Pastoren acht Minuten gesprochen, das wurde mit der Zeit immer weniger“, sagt Rainer Müller-Jödicke. Der Pastor der Martinskirchengemeinde Engelbostel-Schulenburg war in dieser Woche mit Andachten an der Reihe. Laut dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) hören täglich 600 000 Menschen zu.

Dennoch kann der Pastor anonym aus diesen Gesprächen berichten – auch deswegen, weil auch hieraus eine Inspiration für eine Andacht entstanden ist. „Ein Mann hat mir davon erzählt, dass er einen Brief einwerfen wollte und spürte, wie ihn eine unsichtbare Hand dabei aufhielt.“ Der Zustellung des Briefs klappte trotzdem – entscheidend ist aber die zeitliche Verzögerung um einige Sekunden. „Der Hörer beschrieb, wie kurz danach ein Lastwagen auf der Straße umkippte. Er ist sich sicher, dass er darunter gelegen hätte, wenn er früher an dieser Stelle angekommen wäre – Gott ihn also davor beschützt hat.“ Auch diese Geschichte war, nach Zustimmung des Hörers, zuletzt Inhalt einer Radioandacht.

Von Stephan Hartung