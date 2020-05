Langenhagen

Wer vor 50 Jahren, vor 60, 65 oder gar 70 Jahren Konfirmation gefeiert hat, darf sich am Pfingstsonntag in der St.-Paulus-Gemeinde besonders eingeladen fühlen. Um 10 Uhr beginnt dort die Jubiläums-Konfirmation. Bei schönem Wetter will Pastor Frank Foerster den Gottesdienst unter freiem Himmel feiern. Denn dann dürfe während der Feier auch gesungen werden.

Anmeldung ist Pflicht

Aus Gründen der Corona-Pandemie gilt weiterhin: Teilnehmen darf nur, wer sich zuvor angemeldet hat. Dies ist für diesen besonderen Tag bis Mittwoch, 27. Mai, im Gemeindebüro möglich. Es ist montags von 10 Uhr bis 12 Uhr geöffnet sowie mittwochs und donnerstags von 16 Uhr bis 18 Uhr. Telefonisch ist es unter (0511) 973940 erreichbar sowie unter gemeindebuero@st-pauluskirche.de per E-Mail. Während des Gottesdienstes müssen Teilnehmende eine Alltagsmaske tragen. Der Gottesdienst am Pfingstmontag fällt in diesem Jahr aus, ebenso der regionale musikalische Pfingstabschluss.

Von Rebekka Neander