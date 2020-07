Langenhagen

Anfang März hatte das Coronavirus flächendeckend auch Deutschland erreicht. Seitdem gehören Einschränkungen zum Alltag – besonders dort, wo die Risikogruppen leben: in Alten- und Pflegeheimen. Die Redaktion hat sich in einigen Einrichtungen umgehört.

„Es ist sehr anstrengend, Bewohner und Mitarbeiter sind an der Belastungsgrenze. Für alle hoffe ich auf ein baldiges Ende der aktuellen Beschränkungen“, sagt Jan Behnen, Leiter der City Park Residenz. Mit den Hygiene- und Abstandsregeln kämen ältere Leute schlecht zurecht. „Sie können es nicht gut verarbeiten und vergessen die Vorgaben wegen ihres geistigen Zustands oft wieder.“ Als Beispiel nennt Behnen das versuchte Umarmen von Angehörigen. Im Garten hat die City Park Residenz eine Besuchszone unter kleinen Pavillons eingerichtet – mit Stühlen auf Abstand, Absperrband und Spuckschutz.

Auch den Haupteingang bewachen

Unter den Mitarbeitern, was ihn erfreue, gebe es keine langfristigen Erkrankungen. „,Aber die körperlichen und seelischen Belastungen sind sehr hoch.“ Als Beispiel nennt Behnen die sich „gefühlt alle zwei Wochen ändernden Corona-Regeln“, aber auch über die normale Arbeit hinausgehende Tätigkeiten. „Unser Haus ist noch geschlossen. Der Haupteingang muss ständig überwacht und bedient werden. Außerdem machen unsere Mitarbeiter die Bewohner fertig und bringen sie runter, wenn diese Besuch empfangen.“ Und dass die Besuchszeit von 30 bis maximal 60 Minuten nicht überschritten wird, muss schließlich auch jemand beobachten.

Dennoch: Das Klima im Haus sei gut, auch weil es im wahrsten Sinne gesund ist. „Wir haben keinen Corona-Fall.“ Dies ist belegt nach einer Testung zuletzt von jeweils drei Mitarbeitern und drei Bewohnern, die Symptome hatten. Alle Tests fielen negativ aus, sagt Behnen.

Eis sorgt für Abwechslung

Auch im Anna-Schaumann-Stift sind Besuche mittlerweile wieder möglich. „Wir stimmen uns mit den Angehörigen ab, sind aber weiterhin vorsichtig. Denn unsere Bewohner gehören zur Risikogruppe“, sagt Ingolf Semper von der Öffentlichkeitsarbeit von Bethel im Norden, dem Dachverband des Stifts. Und nicht nur durch die Besuche steige die Stimmung unter den Bewohnern. „Wir bieten kleine Musikkonzerte im Garten. Zuletzt war auch der Eiswagen da – ein frisches italienisches Eis, natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln, ist auch mal wieder toll“, sagt Semper.

Im Anni-Gondro-Pflegezentrum sind Besuche in einem separaten Besuchszimmer möglich. „Die Landeshauptstadt Hannover hatte diese neuartigen Besuchszimmer konzipiert und zusammen mit eine Firma umgesetzt, um Angehörigen und Bewohnern trotz strenger Hygienevorschriften Treffen zu ermöglichen und Nähe zu schaffen“, sagt Christina Merzbach, Sprecherin der Stadt Hannover, zu der das Pflegezentrum gehört.

Gesprächsraum und Telefonservice

Das Besuchszimmer ist durch eine Wand mit Fenster getrennt und ermöglicht eine geschützte und zugleich gute Gesprächsatmosphäre. „Diese Besuche dauern in der Regel 30 bis 45 Minuten. Für alle Angehörigen, die nicht in unsere Einrichtung kommen können oder weiter weg wohnen, bieten wir außerdem einen Telefonservice an“, sagt Merzbach, die von einer guten und stabilen Stimmung unter den Bewohnern spricht. „Es werden viele Aktionen in Kleingruppen oder Einzelangebote durchgeführt, beispielsweise gemeinsames Bepflanzen der Balkonkästen, Backen, Kochen oder, nach Wohnbereichen getrennt, gemeinsames Grillen.“ Bei Krankheitssymptomen im Zusammenhang mit dem Coronavirus werden entsprechende Maßnahmen, wie Tests der Kontaktpersonen, eingeleitet, um sowohl Bewohner, Besucher und Mitarbeiter zu schützen. „Präventive Maßnahmen sind derzeit nicht geplant.“

Im Haus Eichenhof in Godshorn, so berichtet Geschäftsführerin Geraldine Neveling-Czaikowski, ist die derzeitige Lage entspannt. „Wir öffnen schrittweise immer ein bisschen mehr und haben damit gute Erfahrungen gesammelt. Wir wägen ab, was möglich ist und was noch nicht umsetzbar ist.“ Die Besucher müssten sich im Vorfeld anmelden und einen Besuchstermin vereinbaren. „Wir sind dankbar für das Verständnis der Bewohner und Besucher.“

„Wir mussten für die Tests kämpfen“

Ebenfalls gut fährt man in Godshorn damit, den Bewohnern viel Unterhaltung zu bieten. „Die kleinen Konzerte sorgen für große Freude, denn beispielsweise die Musikschule engagiert sich sehr. Musik trägt immer zu guter Laune bei“, sagt Neveling-Czaikowski. Bezüglich Corona-Tests äußert sich die Geschäftsführerin defensiv. Nur so viel: „Bei uns liegen keine positiven Testergebnisse vor, wir sind nach aktuellem Stand frei von Corona. Wir mussten aber für die Durchführung der Tests kämpfen, denn von allein passiert nichts.“

Von Stephan Hartung